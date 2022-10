AVVERSARIE ITALIA GIRONI QUALIFICAZIONI EURO 2024/ Ci siamo, il sorteggio comincia!

AVVERSARIE DELL’ITALIA, GIRONI DI QUALIFICAZIONI EURO 2024: VIA AL SORTEGGIO!

Pochi minuti e scopriremo i nomi delle avversarie del’Italia nei gironi delle qualificazioni a Euro 2024, perché sta per cominciare il sorteggio. Abbiamo già evidenziato i due spauracchi, che sono evidentemente Francia ed Inghilterra, perché per valorizzare la Nations League la UEFA ha scelto di utilizzare questo torneo per determinare le teste di serie. Considerando che la qualificazione sarà garantita alle prime due in classifica di ogni girone, andiamo ad elencare i nomi delle Nazionali che fanno parte della seconda e della terza fascia, che saranno naturalmente le avversarie per l’Italia più pericolose.

In seconda fascia ecco Francia, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Galles, Israele, Bosnia, Serbia, Scozia e Finlandia, mentre dalla terza fascia pescheremo una tra Ucraina, Islanda, Norvegia, Slovenia, Irlanda, Albania, Montenegro, Romania, Svezia e Armenia. Come si può vedere, il sorteggio potrebbe fare la differenza tra un girone con avversarie “facili” per l’Italia verso Euro 2024 e un gruppo con molte più insidie. Ma fra poco scopriremo tutto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRONI DI QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL RICORDO DELL’ITALIA 2021…

A mezzogiorno scopriremo le avversarie dell’Italia nei gironi delle qualificazioni a Euro 2024, dal momento che a Francoforte è in programma il sorteggio che avrà il compito appunto di formare i gironi che indicheranno le 23 squadre qualificate in aggiunta alla Germania, unica Nazionale già qualificata di diritto, in qualità appunto di Paese organizzatore di Euro 2024. Lo stesso onore ormai da diverse edizioni degli Europei non tocca più ai detentori, quindi l’Italia dovrà partecipare ai gironi delle qualificazioni di Euro 2024.

Il ricordo dell’estate 2021 è naturalmente dolcissima, con il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini ai calci di rigore della finale di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra, culmine di una edizione “itinerante” ospitata da numerose città in tutta Europa, Roma compresa. Il successo degli Azzurri quindi non garantisce l’automatica qualificazione dell’Italia alla fase finale di Euro 2024, motivo per il quale a mezzogiorno saremo spettatori molto interessati del sorteggio di Francoforte, che dovrà dirci quali saranno le avversarie dell’Italia nei gironi delle qualificazioni a Euro 2024.

SQUADRE AVVERSARIE DELL’ITALIA, GIRONI DI QUALIFICAZIONI EURO 2024: AZZURRI TESTA DI SERIE

Vi è quindi grande curiosità intorno al sorteggio che in un emozionante mezzogiorno di ottobre ci consegnerà i nomi delle avversarie del’Italia nei gironi delle qualificazioni a Euro 2024: naturalmente gli Azzurri detentori del titolo europeo saranno compresi tra le teste di serie ed inoltre, essendosi nel frattempo qualificati per le Final Four della UEFA Nations League 2022-2023, sappiamo anche che il girone dell’Italia sarà uno di quelli con cinque squadre – alcuni invece ne avranno sei – proprio per avere il “riposo” nei gironi di qualificazione in occasione della Final Four.

Le altre teste di serie saranno Olanda, Croazia e Spagna (le altre finaliste di Nations League) più Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera e Polonia: come si può notare mancheranno la Francia e l’Inghilterra, entrambe inserite in seconda fascia a causa del deludente rendimento in Nations League. Di conseguenza francesi e inglesi saranno lo spauracchio tra le possibili avversarie del’Italia nei gironi delle qualificazioni a Euro 2024. Tuttavia va detto che si qualificheranno le prime due di ogni girone e di conseguenza i rischi dovrebbero essere ridotti.











