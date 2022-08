Avversarie Lazio girone Europa League/ Sorteggio: il Monaco è una possibile insidia

AVVERSARIE LAZIO GIRONE EUROPA LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Venerdì 26 agosto conosceremo le avversarie della Lazio nel girone di Europa League 2022-2023. Per i biancocelesti la partecipazione alla seconda competizione europea per club è ormai una costante: nella lunga era di Simone Inzaghi la Lazio era riuscita a tornare in Champions League ma l’idillio è durato una sola stagione, la “realtà” costante per questa società è appunto l’Europa League anche nella passata stagione, la prima con Maurizio Sarri in panchina, è arrivata la qualificazione a questo torneo nel quale si attende ora il nome delle tre avversarie per il girone.

DIRETTA EUROPA LEAGUE SORTEGGIO GIRONI 2022 2023/ Video streaming tv: nelle urne...

Il sorteggio pone la Lazio come testa di serie, e questo certamente è uno scenario positivo: considerando che le vere corazzate europee sono in Champions League, il girone dei biancocelesti almeno sulla carta non dovrebbe essere particolarmente probante, anche se le insidie in Europa League si possono nascondere anche in trasferte lunghe e dispendiose o, banalmente, in un approccio non esattamente “duro” alla competizione. Questo ce lo dirà il campo, nel frattempo facciamo qualche ipotesi circa le avversarie della Lazio nel girone di Europa League.

Diretta/ Sorteggio quarti Europa League: il tabellone, sarà Atalanta Lipsia!

LA SITUAZIONE DELLA LAZIO: LE AVVERSARIE NEL GIRONE DELLA LAZIO

Come detto, nel sorteggio di Europa League la Lazio è testa di serie: nel suo girone dunque come avversarie non potranno comparire Arsenal e Manchester United, e questa è una notizia più che positiva visto che stiamo parlando delle due squadre maggiormente candidate al titolo, o comunque tra le principali favorite. Naturalmente la Lazio non potrà incrociare nemmeno la Roma, perché i derby sono vietati nel girone ma anche perché i giallorossi sono allo stesso modo teste di serie.

Le avversarie più temibili nella seconda fascia sembrano essere Union Berlino, realtà in crescita che nell’ultima giornata di Bundesliga ha battuto il Lipsia ed è stata in corsa per un posto in Champions League, e Feyenoord che ha raggiunto la finale di Conference League nell’ultima stagione. Ancora, si potrebbe parlare del Friburgo e del Braga (i portoghesi in generale hanno fatto molto bene in Europa League) mentre dalla quarta fascia lo spauracchio è chiaramente il Monaco, anche se il club del Principato ha approcciato male la nuova Ligue 1. Il sorteggio tra poco parlerà chiaro, e vedremo quali saranno le avversarie della Lazio nel girone di Europa League…

AVVERSARIA ATALANTA È IL BAYER LEVERKUSEN/ Ottavi Europa League ostici per Gasp

© RIPRODUZIONE RISERVATA