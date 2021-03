Video/ Bayern Monaco Lazio (2-1) gol e highlights. Inzaghi fuori con onore

La Lazio tiene testa al Bayern Monaco e perde di misura all’Allianz Arena, in un match già compromesso all’andata in chiave qualificazione, ma l’avventura in Champions degli uomini di Inzaghi è stata sicuramente positiva. La Lazio cerca il primo affondo all’8′ con Correa che cerca la conclusione a giro che si perde sul fondo dopo uno scambio con Muriqi. Al 13′ però è il Bayern Monaco ad andare vicinissimo al vantaggio con una splendida giocata di Sané, che si accentra palla al piede e cerca il secondo palo, sfiorando il bersaglio. Al 23′ Radu trova il passaggio per Milinkovic in area, il serbo cerca il passaggio a centro area ma la difesa tedesca riesce a sbrogliare, quindi al 26′ proprio Radu viene ammonito, primo cartellino giallo della partita il suo. Il Bayern Monaco prova ad alzare un po’ i ritmi ma trova il vantaggio in maniera inaspettata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo una cintura di Muriqi su Goretzka viene punita con inflessibilità dall’arbitro, pur avendo sorvolato su ben altri contatti. E’ comunque rigore e ammonizione per Acerbi per proteste, dal dischetto Lewandowski spiazza Reina siglando l’1-0 per i padroni di casa. Una sostituzione per parte a inizio secondo tempo: non ce la fa Fares nella Lazio, sostituito da Lulic, mentre nel Bayern Monaco entra Sule al posto di Boateng. All’11’ seconda sostituzione tra i biancocelesti con Pereira che rileva Muriqi, subito dopo però Inzaghi deve cambiare ancora per un brutto infortunio alla mano per Lazzari, che deve lasciare il campo molto dolorante per la torsione innaturale di un dito, con Parolo che prende il suo posto. Nel Bayern Monaco dentro Alphonso Davies al posto di Goretzka, quindi al 22′ tedeschi vicini al gol con una botta secca dal limite di Lewandowski che si stampa sul palo, con Reina che riesce poi a bloccare il pallone. Doppio cambio per Hans-Dieter Flick che inserisce Choupo-Moting e Musiala per Lewandowski e Muller. Ed è proprio il neo entrato Choupo-Moting a firmare il raddoppio per i bavaresi con Alaba che trova l’imbucata centrale per l’ex Paris Saint Germain, che scatta in posizione regolare e solo davanti a Reina non fallisce l’occasione. Nel finale di partita i biancocelesti accorciano le distanze al 37′: bel cross su punizione di Andreas Pereira che trova l’inserimento di Parolo, implacabile nel battere di testa Nubel.

DIRETTA/ Chelsea Atletico Madrid (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Emerson!

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Simone Inzaghi la Lazio chiude comunque con grande orgoglio la sua avventura in Champions League. “Era una partita rischiosa, difficile, ma i ragazzi l’hanno interpretata al meglio e forse avremmo meritato di più anche perché il loro primo gol è arrivato su un rigore dubbio e il secondo su un fuorigioco fischiato contro di noi. Però sono molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Ho la fortuna di poter allenare Marusic che sta facendo una grande stagione, che può ricoprire diversi ruoli e che oggi ha gatto una buonissima partita da terzo di destra contro grandi avversari. Infortunati? A Fares è rimasto sotto il ginocchio, ma ha provato a rientrare prima di alzare bandiera bianca, mentre per Lazzari si tratta di un colpo al dito della mano, molto doloroso, ma spero possa esserci alla prossima. Italiane fuori? Potevamo fare tutte meglio, ma io penso alla Lazio e il nostro obiettivo era passare la fase a gironi dopo 20 anni e ci siamo riusciti. Poi c’è rammarico per la gara d’andata e per alcuni episodi che ci sono girati contro, ma avevamo di fronte il Bayern Monaco, che è la favorita per la vittoria finale assieme al Manchester City, e salutiamo a testa alta una competizione dove speriamo di poter tornare presto. Contro l’Udinese sarà un match difficile perché incontriamo una squadra in salute che sta ottenendo ottimi risultati. Dobbiamo preparare al meglio la gara e recuperare le energie”. Hans-Dieter Flick commenta con soddisfazione la qualificazione del Bayern Monaco: “Era importante per me che vincessimo questa partita. La Lazio si è difesa bene ma penso che la vittoria è stata meritata. È un peccato che abbiamo subito gol. Il nostro attacco è forte e abbiamo avuto tante occasione pericolose. Abbiamo difeso bene e messo sotto pressione la Lazio. Vogliamo continuare a giocare in questo modo”.

Risultati Champions League/ Diretta gol: Bayern e Chelsea avanti! Live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BAYERN MONACO LAZIO

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO/ Quote: il jolly è Felipe CaicedoDiretta sorteggio Champions League, ottavi/ Bene la Juventus, male Lazio e Atalanta!AVVERSARIA JUVENTUS È IL PORTO/ Sorteggio ottavi Champions League: Pirlo pesca bene!Avversaria Lazio è il Bayern Monaco/ Ottavi Champions League durissimi per Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA