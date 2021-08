Avversarie Milan, girone Champions League 2021-2022/ Sorteggio, chi contro i rossoneri?

AVVERSARIE MILAN, SORTEGGIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Le avversarie del Milan nel girone di Champions League 2021-2022 usciranno dal sorteggio di giovedì 26 agosto, ormai imminente: contro quali squadre i rossoneri si confronteranno nella prima fase del torneo? Intanto, bisogna dire che per la squadra di Stefano Pioli si tratta di un graditissimo ritorno: sono passati 8 anni da quando il Milan, all’epoca allenato da Massimiliano Allegri – ma passato a Clarence Seedorf in inverno – aveva giocato il girone di Champions League: da quel momento un sensibile calo e tanti tentativi di tornare sui massimi livelli europei, finalmente coronati dalla marcia di Stefano Pioli che ha chiuso l’ultima Serie A al secondo posto.

Dici Milan e Champions League, e inevitabilmente pensi ai 7 trofei sollevati: la storia europea dei rossoneri impone che il ruolo nella prossima competizione sia comunque di impatto, vale a dire che superare il girone sarà un “must” a prescindere dalle avversarie e poi si valuterà quanto avanti ci si possa spingere. Aspettando il sorteggio, proviamo allora a valutare quali potrebbero essere nel concreto le avversarie del Milan nel girone di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022, GIRONE DEL MILAN: I PRONOSTICI

Il Milan è in quarta fascia nel sorteggio: le sue avversarie nel girone di Champions League potrebbero essere tutte toste, e in questo momento la reale discriminante è quella delle teste di serie. Ricordando che non sono possibili derby tra squadre della stessa nazione, i rossoneri potrebbero trovarsi di fronte Villarreal o Sporting Lisbona (o il Lille che, attenzione, l’anno scorso in Europa League ha vinto 3-0 a San Siro) come anche Bayern Monaco, Chelsea o Manchester City, e ovviamente c’è una differenza netta. Dalla seconda fascia, praticamente sono tutte grandissime avversarie: sicuramente Siviglia e Borussia Dortmund hanno qualcosa in meno, ma ci sono anche Barcellona e Real Madrid, Manchester United e Psg come il Liverpool.

Dalle avversarie nelle prime due fasce, per quanto riguarda il sorteggio di Champions League, si capirà di conseguenza parte del destino del Milan, mentre in terza fascia preoccupano Porto e Lipsia e l’Ajax ricorda grandi sfide quasi sempre vinte; allora, un girone di Champions League con avversarie Sporting Lisbona, Siviglia e Zenit sarebbe manna dal cielo mentre uno con Manchester City, Psg e Lipsia, o ancora Bayern, Liverpool e Porto sarebbe certamente terribile. Tra poco scopriremo quale sarà il cammino del Milan…



