AVVERSARIE MILAN GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ L’anno scorso fu un sorteggio pessimo

AVVERSARIE MILAN GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: L’ANNO SCORSO

Aspettando il sorteggio per definire le avversarie del Milan, dobbiamo ricordare che nel girone di Champions League dell’anno scorso i rossoneri, che appunto partivano dalla quarta fascia, avevano pescato un cammino difficilissimo: il Liverpool, l’Atletico Madrid e il Porto. Tornato in Champions League dopo 7 anni, il Milan aveva iniziato perdendo ad Anfield e, in maniera beffarda, in casa contro i Colchoneros: 0 punti in due partite, che erano diventati 0 in tre vista la sconfitta al Do Dragao. A quel punto qualificarsi era un’impresa disperata, anche se qualche precedente positivo esisteva ed esiste tuttora.

Il Milan aveva pareggiato a San Siro contro il Porto per poi espugnare il Wanda Metropolitano, rimettendosi così in corsa all’ultima giornata. Purtroppo il Liverpool era passato a Milano; non sarebbe bastato nemmeno un pareggio per andare agli ottavi, resta comunque il rammarico ma si sapeva che sarebbe stato un anno di transizione e in questa stagione, magari con avversarie più abbordabili dal sorteggio, superare il girone di Champions League diventa un obiettivo concreto perché stiamo pur sempre parlando della squadra campione d’Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIE MILAN GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Andiamo a studiare le potenziali avversarie del Milan nel girone di Champions League 2022-2023: per i rossoneri la situazione nel sorteggio è totalmente diversa rispetto a quella dello scorso anno. Il 2021 aveva segnato il grande ritorno del Milan in una competizione che ha vinto sette volte (contando anche la Coppa dei Campioni), ma il fatto di partire dalla quarta fascia aveva generato, con parecchia sfortuna, un girone di ferro con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Risultato: quarto posto ed eliminazione al primo turno, senza nemmeno passare dall’Europa League.

Adesso però il Milan è arrivato al girone di Champions League avendo vinto lo scudetto: questo significa che, secondo la riforma della Uefa che ha scelto da qualche anno il ritorno al passato, i rossoneri sono teste di serie ed eviteranno almeno una corazzata nel primo turno della competizione. Questo ovviamente non azzera totalmente il rischio di avere comunque un girone complicato, ma certamente la situazione di partenza è ben differente; aspettiamo allora che il sorteggio prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sul girone che può attendere il Milan in Champions League.

LA SITUAZIONE DEL MILAN: QUALI AVVERSARIE NEL GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Come detto quindi il Milan è testa di serie nel sorteggio del girone di Champions League: già evitare come avversarie squadre quali Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City è un grande aiuto nella corsa agli ottavi di finale. Tuttavia, anche in questa edizione del torneo i rossoneri potrebbero incappare in un girone di ferro: dalla seconda fascia non possono pescare la Juventus e per la terza sono “vietate” Inter e Napoli, ma il sorteggio potrebbe accoppiare il Milan a una tra Liverpool (ancora), Chelsea e Barcellona, senza contare che avversarie come Atletico Madrid (ancora) e Tottenham sono di tutto rispetto.

Dalla terza fascia la squadra più pericolosa è il Borussia Dortmund, dalla quarta il Marsiglia affrontato e battuto in amichevole, e che in Champions League evoca ricordi non piacevoli; dunque vedremo, certamente lo status del Milan è cambiato come diversa è l’esperienza della squadra, ma le insidie nel sorteggio del girone di Champions League esistono tutte anche quest’anno e allora Stefano Pioli deve più che altro sperare che giovedì 25 agosto sia la fortuna a essere dalla sua parte, contrariamente a quanto avvenuto la passata stagione…











