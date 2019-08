Avversarie Napoli/ Sorteggio girone Champions League, contro chi gioca?

Quali saranno le avversarie del Napoli nel girone di Champions League? Il sorteggio di Monaco è dietro l’angolo e i partenopei vanno a caccia di gloria internazionale tenendo sempre d’occhio l’obiettivo scudetto. In campionato è arrivata una pirotecnica vittoria a Firenze; adesso si conosceranno le sfidanti nella prima fase della coppa europea. Il Napoli è in seconda fascia, avendo i requisiti giusti secondo il coefficiente Uefa per esserci: significa dunque che in ogni caso verranno evitate Real Madrid e Atletico Madrid ma anche il Borussia Dortmund e che, almeno sulla carta, rispetto allo scorso anno il sorteggio potrebbe essere più abbordabile. Tuttavia bisognerà anche stabilire quale sarà la testa di serie a incrociare il cammino degli azzurri: esclusa la Juventus (fino ai quarti non si possono affrontare squadre della stessa nazione), il rischio è quello di pescare per la seconda stagione consecutiva Liverpool o Psg, ma i grandi nomi sono anche quelli di Barcellona, Bayern e Manchester City con il Chelsea che forse parte un gradino dietro. Insomma: comunque vada il Napoli avrà un doppio impegno contro una big del calcio europeo, pertanto la speranza nel girone è di avere altre due avversarie più morbide e tra poco scopriremo se sarà effettivamente così.

AVVERSARIE NAPOLI SORTEGGIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: A CHE PUNTO SIAMO?

Mentre sale l’attesa per scoprire le avversarie del Napoli nel girone di Champions League, va detto che il sorteggio dello scorso anno era stato inclemente: ai partenopei erano toccate Liverpool e Psg oltre alla Stella Rossa. La campagna europea era iniziata con un pareggio a reti bianche al Marakanà di Belgrado; la vittoria all’ultimo respiro contro i Reds e i due pareggi contro il Psg avevano lanciato le ambizioni di Carlo Ancelotti, ma la rete incassata da Angel Di Maria all’ultimo secondo aveva finito per fare la differenza: si era arrivati all’ultima giornata con la necessità di pareggiare ad Anfield per andare agli ottavi. Il Liverpool aveva dominato e segnato con Mohamed Salah, aveva sciupato una serie di incredibili palle gol e all’ultimo respiro Arkadiusz Milik aveva avuto sul piede la palla della qualificazione, ma Alisson gli aveva murato la conclusione da due passi. Era finita con un’altra beffa, come quella del 2013: di certo il Napoli ha guadagnato credito con la fortuna, ma purtroppo ogni stagione fa storia a sè e dunque non è detto che quest’anno i partenopei riusciranno ad andare agli ottavi senza troppi patemi. Dipenderà come detto dalle sue avversarie: ormai manca poco per scoprire i loro nomi, non ci resta che aspettare…

