Avvresarie Roma girone Europa League/ Sorteggio: sarà rematch contro il Feyenoord?

AVVERSARIE ROMA GIRONE EUROPA LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Anche la Roma sta per conoscere le sue avversarie nel girone di Europa League 2022-2023. I giallorossi sono l’unica squadra che si sia qualificata a questa competizione attraverso un’altra coppa: a dirla tutta anche la posizione in classifica nello scorso campionato avrebbe portato la Roma a giocare il girone di Europa League, ma il criterio “superiore” per la squadra di José Mourinho è stato ovviamente il trionfo in Conference League, ottenuto nella finale contro il Feyenoord e che finalmente ha portato in bacheca un trofeo internazionale, spezzando anche un lungo digiuno in termini assoluti.

Adesso la Roma è pronta: avendo vinto la Conference League è ovviamente testa di serie nel sorteggio di Europa League, e dunque almeno sulla carta il suo girone dovrebbe essere abbordabile anche perché non sembrano esserci troppe corazzate da sfidare nel primo turno. Partita con due 1-0 nella nuova Serie A, la Roma ci crede: potrebbe davvero vincere l’Europa League facendo il bis in ambito Uefa? Lo scopriremo, intanto quello che capiremo tra poco è il nome delle avversarie della Roma, per iniziare il cammino in questa competizione.

LA SITUAZIONE DELLA ROMA

Essendo testa di serie nel sorteggio, la Roma come avversarie nel girone di Europa League non potrà incrociare la Lazio (questo anche perché i derby sono comunque vietati in questa fase del torneo, così come anche nei playoff) e nemmeno Manchester United e Arsenal: i Red Devils avrebbero rappresentato una sfida da grande ex per Mourinho, ma chiaramente lo Special One potrebbe trovarsi di fronte la sua vecchia squadra più avanti, così come i Gunners che hanno iniziato la Premier League con tre vittorie in altrettante partite.

Il girone di Europa League della Roma potrebbe comunque consegnare come avversarie nei gironi un ritorno in Portogallo per Mourinho: in seconda fascia c’è il Braga, che ormai oltre dieci anni fa era stato finalista a sorpresa. Ancora, una possibile altra partita (doppia) contro il Feyenoord, nel ricordo della finale di Tirana vinta con il gol di Nicolò Zaniolo; gli olandesi avrebbero il dente avvelenato, fossero una delle avversarie la Roma si dovrebbe preoccupare per quanto partirebbe comunque favorita. In quarta fascia chiaramente il Monaco rappresenta la squadra che tutti vorranno evitare nel sorteggio del girone di Europa League: tra poco comunque scopriremo tutto…

