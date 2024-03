Ayle eliminato al primo serale di Amici 2024/ Maria De Filippi emoziona: “Hai vinto cose più importanti”

Ayle è il primo eliminato al serale di Amici 2024

La squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro esce perdente dalla prima manche del primo serale di Amici 2024. Sono i professori della squadra vincente, Zerbi e Celentano, a decidere chi chiamare al centro dello studio, mettendoli dunque a rischio eliminazione. Vengono chiamati Ayle, Giovanni e Gaia. Il cantante si esibisce in “Malamente”, brano sul quale ha scritto delle barre parlando di se stesso e delle proprie esperienze.

Il primo salvataggio va a favore di Gaia, che torna dunque in gara. Giovanni e Ayle tornano ad esibirsi, quest’ultimo sulle note del suo primo singolo ‘Allergica alle fragole’. La giuria salva Giovanni e proclama primo eliminato di Amici Ayle. Maria De Filippi lo abbraccia con affetto e lo incoraggia: “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto, sai cosa penso, per me è come se Amici l’avessi vinto perché hai vinto cose più grandi ed importanti”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024: Ayle é un cantante in corsa al serale del talent show

Ayle é il possibile primo eliminato della puntata di debutto del serale di Amici 2024. Questa sera, 23 marzo 2024, il talent di Canale 5 prende il via con nuove sfide e l’allievo di Anna Pettinelli sembra partire già svantaggiato. Insieme alle cantanti Martina Giovannini e Lil Jolie e i ballerini Gaia Di Martino e Giovanni Tesse, il giovane forma la squadra capeggiata da Anna Pettinelli per il canto e Raimondo Todaro per il ballo, nella sfida a tre squadre del serale targato Amici 2024.

Secondo i social e i primi sondaggi, Ayle potrebbe rivelarsi il primo eliminato alla prima puntata del serale. Il cantante, d’altronde, sconta ancora lo scotto di aver deciso di abbandonare la scuola e poi di aver chiesto di tornare qualche giorno dopo, pentito del suo gesto. E i tre giudici del serale, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, potrebbero fargli scontare il peso del j’accuse generale. Il ritorno al talent show, dopo le varie crisi, é fortemente voluto dalla mentore e maestra di canto del giovane, Anna Pettinelli.

Ayle é a rischio eliminazione, alla prima puntata del serale di Amici 2024?

Tra i punti di forza, Ayle vanta una emozionata e emozionante presenza scenica e la spiccata capacità di scrittura creativa, che gli vale il rilascio dei singoli Allergica alle fragole e Il tuo nome, ad Amici 2024. Tra i punti di debolezza, invece, Ayle potrebbe vedersi a rischio proprio per effetto delle crisi dovute alla sua emotività, che se da una parte é la quintessenza della sua arte d’altra parte rappresenta per lui una caratteristica compromettente. D’altronde è stato spesso accusato di essere poco preciso nell’intonazione.

In occasione della prima puntata serale di Amici 2024, il cantautore potrebbe rivelarsi tra i candidati al ballottaggio per la decretazione di un eliminato, nominato dalle due squadre competitor nel caso in cui la sua squadra risultasse sconfitta ad una delle manche di gioco previste. Sul re dei social, Instagram, Ayle vanta un seguito stimato oltre 25,3mila follower. Nel frattempo, inoltre, il cantautore dagli occhi di ghiaccio – che ha avuto problemi al rilascio di Il tuo nome – registra i primi ed importanti risultati su Spotify Italia, con la sua musica ad oggi rilasciata ad Amici 2024. 145.611 sono gli ascoltatori mensili, mentre ALLERGICA ALLE FRAGOLE segna quota 2.743.666 stream, IL TUO NOME é a quota 209.804 riproduzione in ascolto, su Spotify Italia.

