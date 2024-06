Ayomide Folorunso, carriera e vita privata, ha un fidanzato?/ Curiosità sull’atleta agli Europei 2024 a Roma

Ayomide Folorunso, chi è e carriera: il 5° posto agli Europei di Atletica a Roma

Ayomide Folorunso è una delle sportive italiane impegnate nei Campionati Europei di Atletica 2024 in corso a Roma, che stanno regalando tante soddisfazioni ai sostenitori azzurri. Classe 1996, è nata in Nigeria ma all’età di 8 anni si è trasferita in Italia, in Emilia-Romagna. dove ha iniziato a coltivare la sua passione per l’atletica: negli anni è infatti diventata una grande ostacolista e velocista, e lo sta confermando anche in questi Europei.

In passato Ayomide Folorunso è stata campionessa europea under 23 dei 400 metri ostacoli a Bydgoszcz, oltre ad aver raggiunto la finale alle Olimpiadi di Rio 2016 con la staffetta 4×400 metri. Tra titoli e record nazionali, sta ben figurando anche a Roma in questi giorni al pari del collega nella medesima disciplina Alessandro Sibilio; l’ostacolista azzurro ha ottenuto la medaglia d’argento in finale, mentre la campionessa impegnata nella gara femminile ha portato a casa un quinto posto in classifica con un tempo di 55”20.

Ayomide Folorunso e la vita privata, ha un fidanzato? La riservatezza al primo posto

La carriera sportiva di Ayomide Folorunso è ormai nota a tutti, ben poco invece conosciamo della sua vita privata, non sappiamo se l’atleta ha un fidanzato e non ha mai fatto trapelare dettagli o indizi a riguardo, a dimostrazione di una profonda riservatezza per quel che concerne la sfera personale e sentimentale. Sui suoi canali social, Instagram incluso, l’ostacolista è molto attiva ma solo sul lato sportivo, condividendo tanto della sua passione per l’atletica, dei suoi impegni e delle grandi imprese sportive che hanno segnato il suo percorso professionale.

L’intenzione di Ayomide Folorunso è forse quella di scindere le due cose, la vita privata, il gossip sul fidanzato, e quella professionale, preferendo concentrarsi solo sulla sua carriera. Intanto anche lei, al pari di numerosi suoi giovani colleghi, si sta mettendo in mostra in questi Campionati Europei di Atletica 2024 a Roma, che rappresentano un’importante vetrina per farsi conoscere al grande pubblico e dimostrare il proprio talento.











