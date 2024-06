DIRETTA FINALI 400 HS, SIBILIO E FOLORUNSO/ Video streaming Rai: in due per il riscatto (11 giugno 2024)

DIRETTA FINALI 400 OSTACOLI: A MONACO…

Stiamo aspettando le finali dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma, nell’attesa di Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso facciamo un passo indietro fino alla kermesse di Monaco di Baviera. La gara maschile era stata vinta dal norvegese Karsten Warholm, che aveva timbrato il record dei campionati in 47’’12; argento al francese Wilfried Happio in 48’’56, bronzo per il turco Yasmani Copello in 48’’78. Nessun italiano si era qualificato alla finale: Mario Lambrughi e José Reynaldo Bencosme de Leon erano arrivati undicesimo e dodicesimo, rispettivamente, in semifinale.

Tra le donne invece aveva vinto Femke Bol, olandese, correndo anche lei con il record agli Europei in 52’’67; rifilato oltre un secondo e mezzo a Viktorija Tkacuk, l’Ucraina aveva festeggiato due medaglie perché Anna Ryzykova aveva vinto il bronzo. Rebecca Sartori aveva superato le batterie venendo però eliminata in semifinale, Ayomide Folorunso era entrata in finale con il sesto tempo ma poi era giunta settima, con una prestazione da 55’’91. Adesso però possiamo davvero sperare che sia lei che Alessandro Sibilio ci regalino la gioia di una medaglia nei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FINALI 400 OSTACOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Ancora una volta bisogna dire che sarà la televisione di stato a occuparsi della diretta tv delle finali dei 400 ostacoli: la programmazione degli Europei atletica 2024 Roma per la sera di martedì 11 giugno sarà su Rai Due, sarà allora una visione in chiaro quella delle gare con Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente installando e attivando l’app di Rai Play, oppure visitandone il sito ufficiale con i vostri apparecchi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE 400 OSTACOLI

ALESSANDRO SIBILIO E AYOMIDE FOLORUNSO: DOPPIA MEDAGLIA?

Sarà un grande, doppio appuntamento quello con le finali dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma: la gara maschile con Alessandro Sibilio scatterà infatti alle ore 21:05 e 13 minuti più tardi avremo invece quella femminile con la presenza di Ayomide Folorunso. Diciamo subito che per entrambi la possibilità di medaglia è alta: infatti sia Sibilio che Folorunso si sono presentati a Roma sapendo di essere in lizza per il podio e hanno confermato questa sensazione nelle qualificazioni, che sono state ottime per il napoletano.

Sibilio ha corso la semifinale di ieri in 48’’07: oltre a essere il miglior tempo stagionale è stato anche il più veloce della suddetta semifinale. La Folorunso invece è stata quarta: allo stesso modo punta a tornare a casa con una medaglia, anche se naturalmente le insidie sono nascoste un po’ dappertutto e dunque non possiamo davvero sapere se arriverà la gloria per i due italiani. Non resta comunque che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà tra poco, quando la diretta delle finali dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma ci faranno davvero compagnia.

DIRETTA FINALI 400 OSTACOLI: CI CREDONO IN DUE!

Cresce l’attesa per le finali dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma: potrebbe esserci gloria per due con la presenza di Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso, del secondo dobbiamo dire che potrebbe tornare in pista domani per fare parte della 4×400 che si è qualificata alla finale, la certezza per il momento non ce l’abbiamo e dunque intanto assisteremo alla sua gara. Che parte come detto in grande spolvero: Sibilio è riuscito a mettersi tutti alle spalle e almeno per quanto fatto vedere in semifinale è certamente candidato a salire sul podio.

Così anche la Folorunso, che nella sua semifinale ha corso in 54’’52: hanno fatto meglio Femke Bol, Louise Maraval e Lina Nielsen, sicuramente l’italo-nigeriana dovrà alzare l’asticella per arrivare a mettere la medaglia al collo ma l’esperienza per farlo non le manca davvero, e bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di una manifestazione che si tiene in casa nostra, con il pubblico che quindi spingerà alla grande per provare a dare quel quid in più ai nostri. Le finali dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma stanno per cominciare, scopriamo allora in che modo chiuderanno Sibilio e Folorunso stasera.











