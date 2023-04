Bacio Gitano, fratello Wax, pubblica nuovo singolo/ “Duettare con lui? Se lo merita”

Bacio Gitano, fratello Wax, inaugura il primo singolo: le sue parole

Pietro Lucido, in arte Bacio Gitano, è il fratello maggiore di Wax alunno di Amici 22 e proprio come lui ha una forte passione per la musica. In passato, il musicista è intervenuto per commentare il Capodanno Gate scoppiato nel talent show che ha visto coinvolto anche il fratello.

Amici 2023, Wax eliminato quinta puntata serale?/ Il dettaglio che non sfugge

Come riporta Biccy, Bacio Gitano annuncia il suo nuovo singolo: “Grazie alla Sony! Distante è il titolo del mio primo singolo. Grazie al maestro Enrico Brun per la produzione. Fuori il 14 Aprile. Intanto vi pubblico il trailer del video musicale”. E ancora: “Tra poco esce il mio brano. Quando sarà fuori spero che lo ascolterete. Intanto posso dirvi che il mio singolo sarà d’amore, però non è quell’amore smielato, non so come dirvelo, ma non è una cosa banale. Non sarà una canzone smielata e dolce. Non è una roba per cui al tipo manca la tipa. […] Ho studiato al conservatorio, suono la chitarra, il violino, cantavo nel coro della chiesa e adesso scrivo anche canzoni. In realtà i pezzi li scrivo da un botto di tempo”.

Angelina e Wax di Amici 22 stanno insieme?/ Spunta il gesto dopo il serale: lui a petto nudo, lei…

Bacio Gitano sul fratello Wax: “Amicizia con Angelina? Non ci credo”

Bacio Gitano ha svelato anche cosa pensa del fratello Wax e del suo rapporto con Angelina ad Amici 22. Come riporta Biccy, il cantante dichiara: “Cosa penso di Wax e Angelina? Allora, io penso che l’amicizia tra maschio e femmina non esista. E quindi qualcuno di loro due rimarrà a mani vuote.”

Sul Wax aggiunge: “Ma penso al mio brano che esce il 14 aprile. A chi dice che mi vedono qui su TikTok solo perché mio fratello è ad Amici… ma sapete quanto cavolo me ne frega di queste cose? Zero. Un duetto con mio fratello? Adesso… non è che è tutto facile. Poi bisogna vedere se lui se lo merita.” Il cantante svela se parteciperà al talent show: “Io ad Amici? No, nemmeno se dovessi vincere, non è nei miei piani”.

Amici 22, Arisa sfida Angelina con Wax/ É polemica sul guanto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA