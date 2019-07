BACIO SAFFICO ORNELLA MUTI E NAIKE RIVELLI/ Video, attrice nuda come una sirena

Bacio saffico in piscina tra Ornella Muti e Naike Rivelli. Mamma e figlia tornano sui social con un video destinato a far discutere ancora una volta. Le due attrici, impegnate nella realizzazione di uno spot, si scambiano un tenerissimo bacio a bordo piscina immortalo in un video pubblicato su Instagram ed accompagnato da una breve didascalia: “Baci Saffici tra sirene 🧜🏻‍♀️ grazie mamma Ornella per aver partecipato al nostro Spot! #ornellamuti per #naikerivelli@naikerivelli @ornellamuti”. Tralasciando il bacio tra mamma e figlia, guardando attentamente il video si può vedere Ornella Muti nuotare completamente nuda, proprio come una sirena, nella piscina. Un video che è stato accolto con grande entusiasmo dai fan che su Instagram hanno commentato così: “La tua mamma è sempre la più bella di tutte” oppure “Bellissime sirene”. (clicca qui per il video)

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti come Chiara Ferragni?

Tra baci saffici con la madre Ornella Muti, video in cui mostra nuda, Naike Rivelli ha deciso di far parlare di sè tramite i social networks. Alcuni giorni fa, proprio su Instagram, Naike aveva postato un video in cui richiedeva ad un chirurgo estetico di trasformarla in Chiara Ferragni. “Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni!” si sente nel breve filmato condiviso sui social. Naturalmente la sua era solo una provocazione, poi smontata dal dottore Silvio Smeraglia e conclusasi così: “vi piaccio così? Sto bene così? Allora niente Chiara Ferragni“. Le provocazioni di Naike Rivelli si sa dividono il pubblico, proprio per questo motivo in queste ore si parla di una possibile contrattazione per portare la figlia di Ornella Muti al Grande Fratello Vip 4. Sarà davvero così? Voci di corridoio parlano di un secco no della figlia d’arte, ma si sa tutto può cambiare!

Ornella Muti come la figlia Naike Rivelli: nude in piscina

Non è una novità che Naike Rivelli ami mostrarsi senza veli. L’attrice e personaggio televisivo sui social ha più volte pubblicato foto e video in cui si mostra senza veli facendo letteralmente aizzare una parte del pubblico del internauti. Lo scorso anno, infatti, proprio come ha fatto quest’anno mamma Ornella che compare nuda in piscina, Naike aveva deliziato i suoi followers con una video bollente in cui appariva completamente nuda in una piscina con tanto di lato B in bella mostra. Ad attenderla in piscina, anche in quell’occasione, c’era una donna travestita da sirena. La Rivelli, infatti, durante varie interviste ha sempre raccontato di non aver alcun problema a mostrarsi senza veli e di avere un bellissimo rapporto con il suo corpo nudo.



