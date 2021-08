Bakayoko al Milan?/ Calciomercato news, si continua a limare i dettagli col Chelsea

CALCIOMERCATO NEWS, TIEMOUE BAKAYOKO AL MILAN

Le chances di vedere Tiémoué Bakayoko al Milan sembrano essere aumentate nel corso delle ultime ore in questa parte finale del calciomercato estivo. Dopo la stagione trascorsa in prestito lo scorso anno al Napoli, il centrocampista è tornato al Chelsea che ha esercitato l’opzione di rinnovo del contratto così da permettersi di lasciarlo partire ancora una volta a titolo temporaneo. Il desiderio di Bakayoko di tornare a vestire la maglia del Milan, memore dell’avventura del 2018/2019, non è mai stato nascosto ed infatti i rossoneri hanno raggiunto da tempo l’intesa con il francese mentre si sta aspettando di concludere l’operazione con i londinesi. Al momento la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e, secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il Milan non dovrebbe versare più di 10 milioni di euro nelle casse del Chelsea.

La possibilità di rivedere Tiémoué Bakayoko al Milan dovrebbe quindi concretizzarsi in questi giorni di calciomercato. L’eventuale ritorno di Bakayoko in rossonero potrebbe garantire a mister Pioli un mediano in più da affiancare a Sandro Tonali nel corso della stagione dopo che Pobega non sembrava aver dato le garanzie necessarie. Nella giornata odierna il Milan dovrebbe inoltre tesserare anche un nuovo attaccante con Pietro Pellegri in arrivo dal Monaco ed alle prese appunto con le visite mediche di rito.

