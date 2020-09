Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni ed eliminato 18 settembre: i Polese ospiti

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI, ELIMINATO ED OSPITI DEL 18 SETTEMBRE

Sarà una puntata da non perdere quella che andrà in onda oggi, 18 settembre, su Real Time e che metterà insieme Bake Off Italia 2020 e Il Boss delle Cerimonie. Proprio alla fine si questa settimana di celebrazione per i dieci anni della rete, Benedetta Parodi avrà modo di ospitare i re delle feste ovvero i coniugi Polese ovvero Donna Imma e il marito Matteo che saranno sotto il capannone di Benedetta Parodi per i loro preziosi consigli e non solo. Quella che andrà in onda questa sera sarà la terza di questa edizione, al timone ci sarà ancora la padrona di casa mentre al suo fianco si schiereranno i suoi quattro giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e Csaba dalla Zorza. Ciliegina sulla torta sarà proprio il crossover con Il Castello delle Cerimonie, cosa regaleranno i Polese alla gara?

DAI POLESE DEL CASTELLO DELLE CERIMONIE ALLA GARA

Dall’altro lato c’è lo scontro dei concorrenti e aspiranti pasticceri rimasti in gara dopo le prime due puntate di Bake Off Italia 2020. Dopo l’eliminazione di Chiara, l’uscita di scena di Peperita (Giacomo) sostituita da Maria e poi l’eliminazione di Alessia uscita, contro ogni pronostico (a suo dire) la scorsa settimana, i concorrenti ancora in gara saranno 14 e saranno loro ad affrontare le tre sfide previste per riuscire a salvarsi e sognare ancora di portare a casa il titolo di ottavo Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia. Ancora una volta ad aprire la gara ci penserà la prova Creativa in cui i concorrenti sono chiamati a ricreare un dolce puntando proprio sulla creatività mentre nella seconda, la Prova tecnica, dovranno attendersi alle regole e alle indicazioni basi per la creazione. Chiuderà la puntata la Prova a Sorpresa. Proprio in questo frangente dovrebbe entrare in gioco gli ospiti speciali della serata, Donna Imma Polese e il marito Matteo.

I concorrenti in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Elisabetta, 59 di Milano; Fedele, 44 anni Castrovillari, nel Cosentino; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese; Gino, 25 di Firenze; Matteo, 35 anni di Milano e Valeria, 38 anni di Palermo.



