Bake Off Italia 2020/ Eliminati, anticipazioni e prove dell’11 settembre

BAKE OFF ITALIA 2020, ELIMINATI E ANTICIPAZIONI DELL’11 SETTEMBRE

Dopo il successo della prima puntata di venerdì scorso, Bake Off Italia 2020 torna oggi, 11 settembre, nel prime time di Real Time a partire dalle 21.10 circa. Al timone del programma ci sarà ancora Benedetta Parodi mentre al suo fianco rimangono i fedelissimi giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba Della Zorza. L’ottava edizione del programma ha preso il via la scorsa settimana con la prima eliminazione, quella di Chiara, ma anche una serie di prove e colpi di scena che hanno tenuto incollato allo schermo il pubblico della rete che ha festeggiato i suoi primi dieci anni al top. Cosa succederà questa sera e cosa ci attende? Ancora una volta saremo a Villa Borromeo d’Adda con il nuovo capannone dedicato alla natura e con dei dolci da sfornare andando incontro alle tre prove previste dal programma.

LE PROVE DELLA SECONDA PUNTATA DI BAKE OFF ITALIA 2020

In particolare, i concorrenti di Bake Off Italia 2020 per evitare l’eliminazione e portare a casa qualche aiuto, dovranno spuntarla al meglio nella prima prova creativa, quella che li vedrà reinterpretare ricette classiche in maniera originale; la seconda prova, quella tecnica, in cui un dolce dovrà essere realizzato al meglio con una tecnica perfetta e, infine, una prova a sorpresa, che alzerà la temperatura e l’adrenalina per i concorrenti ad un passo dal momento cruciale, quello in cui scopriranno se continueranno il loro percorso nel programma oppure dovranno andare via. I 15 concorrenti in gara saranno: Alessandra, 38 anni di Anzio; Alessia, 28 anni di Padova; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Elisabetta, 59 di Milano; Fedele, 44 anni Castrovillari, nel Cosentino; Giacomo, 37 anni di Milano; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese; Gino, 25 di Firenze; Matteo, 35 anni di Milano e Valeria, 38 anni di Palermo. Proprio sui concorrenti Damiano Carrara a Nuovo Tv aveva rivelato: “Sono molto giovani e portati per la pasticceria anche moderna. Il mondo di Bake Off è un po’ cambiato, proprio come cambia la pasticceria”.



