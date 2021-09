Bake Off Italia 2021, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: la Crostata XXL

Bake Off Italia 2021: diretta e anticipazioni seconda puntata 10 settembre

Venerdì 10 settembre, in prima serata su Real Time, dopo il successo ottenuto con la prima puntata, torna in onda Bake Off Italia 2021. Al timone del programma più dolce della televisione italiana torna Benedetta Parodi, pronta a raccontare le sfide che gli aspiranti pasticceri dovranno affrontare per conquistare la fiducia dei tre severissimi giudici. Edizione dopo edizione, il livello di bravura dei concorrenti si è alzato e i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara sono sempre più esigenti.

Dopo l’addio di Rosanna che, nella scorsa puntata ha dovuto abbandonare il programma per un problema di famiglia, questa sera, un altro, aspirante pasticcere, al termine della puntata nel corso del quale saranno affrontate varie prove, dovrà abbandonare il tendone allestito nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (MB).

Le prove della seconda puntata

Il tema della seconda puntata di Bake Off Italia 2021 è “Think Big“ ossia “pensare in grande”. Per la prova creativa, i concorrenti dovranno realizzare una versione gigante di un dolce che, comunemente, viene realizzato in versione piccola. Per la prova tecnica, poi, gli aspiranti pasticceri dovranno realizzare una versione extra Large della torta Dobos.

La prova a sorpresa, infine, sarà decisa da Clelia D’Onofrio che proverà a mettere in difficoltà i concorrenti. Gli aspiranti pasticceri dovranno così realizzare una “Crostata XXL” ovvero dovrà essere lunga 2 metri e larga 20 centimetri. I peggiori dovranno difendere il proprio posto nella prova salvezza per evitare l’eliminazione.

I concorrenti Bake Off Italia 2021

I concorrenti in gara questa sera sono: Daniela Ribezzo, Edoardo Baldini, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Giuseppe, Gloria B., Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Lora Kayyal, Marco Palma, Matteo, Naney, Natascia Soldati, Pancrazia Cavallone, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto, Rosanna Olindo, Simone Meli. Chi sarà, dunque, il concorrente eliminato della seconda puntata di Bake Off Italia 2021? Lo scopriremo al termine della puntata.



