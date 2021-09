Bake ff Italia 2021, 1a puntata/ Diretta, concorrenti ed eliminati: Rosanna fuori?

Bake Off Italia 2021: diretta e anticipazioni prima puntata

L’attesa è finita. Venerdì 3 settembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce la prima puntata di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ci sarà l’immancabile giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara mentre non ci sarà Csaba dalla Zorza. Le puntate, le cui registrazioni sono iniziate lo scorso maggio maggio e sono terminate a luglio sono 14 e hanno come location il tendone allestito per il terzo anno consecutivo nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (MB).

Anche quest’anno, gli aspiranti pasticceri dovranno affrontare tre prove con cui proveranno a conquistare il palato dei giudici: la Prova creativa, la Prova Tecnica che sarà dedicata ai dolci tradizionali con la presenza del ‘Passaggio Misterioso’, ovvero un ingrediente o una preparazione che non sarà spiegata dettagliatamente nella ricetta. I peggiori, per evitare l’eliminazione, dovranno affrontare la Prova Salvezza. Le prove in esterna saranno tre e si svolgeranno

a Portocervo, Perugia e in Trentino.

I concorrenti

I concorrenti di Bake Off Italia 2021 sono venti e tra questi ritroviamo anche Peperita, la prima drag queen ad essere selezionata come concorrente del programma che lo scorso anno dovette rinunciare all’avventura a causa di un infortunio. Con lei, naturalmente, ci saranno altri concorrenti con la passione per la pasticceria. L’età degli aspiranti pasticceri varia: si va dai 18 di Gloria ai 69 di Giuseppe.

Ecco tutti i nomi: Daniela Ribezzo, Edoardo Baldini, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Giuseppe (69 anni), Gloria B. (18 anni), Gloria Pirozzi (41 anni), Lola Litvinova, Lora Kayyal, Marco Palma, Matteo (23 anni, di Brescia), Naney (52 anni), Natascia Soldati, Pancrazia Cavallone, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto (38 anni), Rosanna Olindo, Simone Meli.

Le prove della prima puntata

La prima prova della prima puntata è la prova creativa dal nome “Dolce di casa mia” in cui i concorrenti devono realizzare un dolce tipico della propria regione. La prova tecnica prevede, invece, la preparazione in 150 minuti della torta Grande Italia, ovvero un dolce a forma di stivale con una serie di preparazioni che un aspirante pasticcere deve conoscere come la crema di ricotta e lo zafferano che rappresenta “il passaggio misterioso”.

I peggiori della prova devono così affrontare la prova salvezza al termine della quale c’è il colpo di scena. Nessun concorrente è eliminato, ma Rosanna è costretta al ritiro per problemi personali.

