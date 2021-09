Bake off Italia 2021, 3a puntata/ Diretta, concorrenti ed eliminati: duelli e nemici

Anticipazioni terza puntata di Bake Off Italia 2021

Puntata insidiosa quella di Bake Off Italia in onda questa sera, 17 settembre, su Real Time. I concorrenti rimasti in gara dovranno per la prima volta scontrarsi in veri e propri duelli. La dualità, d’altronde, sarà proprio al centro dell’intera puntata. Infatti, per la prima prova, i concorrenti non solo si troveranno schierati a due a due in sfida, ma dovranno fare i conti con un dolce in cui bisognerà essere capaci di bilanciare due ingredienti apparentemente perfetti insieme che, invece, nascondono molte insidie. Infatti, fino alla fine della sfida ci saranno stravolgimenti e colpi di scena: chi sembrava sicuro della vittoria verrà invece sconfitto. Possiamo anticiparvi che a trionfare ancora una volta, risultando imbattuto finora, sarà Gerardo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I concorrenti rimasti in gara

Questa sera, venerdì’ 17 settembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce la terza puntata di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo l’immancabile giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nell’incantevole cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza.

I 18 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Edoardo Baldini, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Giuseppe, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Lora Kayyal, Marco Palma, Matteo, Naney, Natascia Soldati, Pancrazia Cavallone, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto e Simone Meli. Uno di loro verrà eliminato al termine della puntata.

Le prove della terza puntata di Bake Off Italia 2021

Dopo l’uscita di scena di Rosanna e l’eliminazione di Gloria B., sono rimasti 18 concorrenti a Bake Off Italia. Nella terza puntata dovranno affrontare una prova creativa davvero insidiosa. Gli aspiranti pasticceri verranno divisi in tre gruppi e a ogni gruppo verrà assegnata una coppia di ingredienti “falsi amici”, all’apparenza buoni da abbinare ma molti diversi nel sapore e quindi difficili da bilanciare. All’interno dei tre gruppi sono state formate 3 coppie che si sfideranno in un duello: il vincitore di ogni coppia verrà scelto da Ernst Knam e Damiano Carrara. Come nelle precedenti puntate, i concorrenti che non supereranno la prova creativa, saranno chiamati ad affrontare la prova tecnica: la Torta delle rose, seconda la ricetta di Renato Bosco, chef esperto di lievitazioni.

Il ritorno di Sara Moalli a Bake Off Italia 2021

Infine i concorrenti che hanno fallito la prova tecnica, dovranno affrontare la prova salvezza. Per l’occasione sotto il tendone di Bake Off Italia 2021 tornerà Sara Moalli, vincitrice della scorsa edizione del cooking show. La designer darà alcuni preziosi consigli ai concorrenti per preparare la jelly cake. La gelatina è tanto buona quanto di difficile realizzazione: non sarà facile conquistare il voto positivo dei tre giudici. Alla fine uno degli aspiranti cuochi sarà eliminato e dovrà togliersi il grembiule e lasciare il capannone di Bake Off Italia. Chi sarà, dunque, il concorrente eliminato della terza puntata? Lo scopriremo questa sera, venerdì 17 settembre, a partire dalle 21.10 su Real Time!

