Bake Off Italia 2024, anticipazioni undicesima puntata su Real Time: torte trend dei social

Va in onda oggi 15 novembre l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2024, condotta da Benedetta Parodi. Sono sette i concorrenti rimasti in gara sotto il tendone, che questa settimana dovranno mettersi alla prova con i trend della pasticceria, ovvero delle ricette diventate virali sui social. A giudicare le nuove prove è come sempre il trio di giudici composto da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro si aggiungerà il maestro Iginio Massari, portando sotto il tendone il dolce della prova tecnica.

E partendo proprio dalle prove dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2024, la prima mette gli aspiranti pasticcieri alla prova con la Torta Cono, ovvero un cono gelato all’interno del quale c’è una torta. I concorrenti dovranno creare tre coni torta diversi, con gusti differenziati, uno per ogni giudice.

Concorrenti tra Cartoon Cake e Crepes Roll

Per la seconda prova torna sotto il tendone Iginio Massari che ha per i sette concorrenti un annuncio: il secondo dolce trend della puntata è il Crepes Roll, ovvero un rotolo di crepes al cacao, farcito di crema al cocco e ganache al cioccolato. La difficoltà starà soprattutto nel creare delle crepes sottilissime, che riescano però a contenere le varie creme. La terza ed ultima prova, quella sorpresa, vedrà infine i pasticcieri alle prese con una torta a due piani, ma non una torta classica ma una ‘Cartoon Cake‘. Dovranno creare quindi un dolce robusto e solido ma molto farcito che abbia l’aspetto di un cartone animato.

Ricordiamo che al netto delle tre prove il migliore otterrà il grembiule blu e, dunque, un bonus da usare nella prossima puntata; il peggiore sarà invece l’eliminato dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2024.

Come seguire Bake off Italia 2024 in diretta streaming

La puntata di oggi di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.