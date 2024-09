Chi sono i 14 concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2024

Chi sono i concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2024? La nuova edizione del cooking show di Real Time ha avuto inizio in modo inusuale: le prime due puntate, invece di presentarci i concorrenti ufficiali, entrando subito nel vivo della gara, hanno mostrato un’ultima selezione, che ha poi portato alla scelta dei 14 pasticcieri ufficiali. Dunque, solo nella puntata di oggi, 20 settembre 2024, parte la vera e propria gara tra i concorrenti di Bake off Italia. Chi sono, dunque, i 14 aspiranti pasticcieri che si giocano il primo premio?

Partiamo da Francesco G., un ragazzo di 20 anni, è nato a Torino ma ora vive a Milano dove frequenta l’Università IED indirizzo moda. Giorgia ha invece 22 anni, e viene da Casalbellotto (CR). La giovane appassionata di pasticceria è figlia di un’insegnante di danza e pratica danza moderna fin da piccola. Tra i concorrenti ufficiali c’è anche Claudio, 28enne che viene da Porto Potenza Picena (MC). È un tecnico formulatore di vernici, tifoso della Roma, sommelier e motociclista. Jessica ha 29 anni e viene da Cortona. Lavora come commessa, è appassionata di sport, tra cui tennis, boxe ed equitazione.

Tra i concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2024 troviamo inoltre Alfonso, 32enne di Acerra, provincia di Napoli, con un grande amore per l’arte e per i Funko Pop (ne ha collezionati più di 500). Giulia ha invece 32 anni e viene da Certaldo (FI). Decisa e ambiziosa, si è distinta sin dall’inizio sotto il tendone, conquistando il primo posto nelle selezioni. Federica ha 35 anni e viene da Parma, ma è originaria di Reggio Calabria. Sotto il tendone manifesterà sin da subito la sua poca simpatia per un’altra concorrente calabrese, Manuela, 55enne che oggi vive a Roma. Tra i concorrenti ufficiali ci sono inoltre: Valeria, 35 anni che viene da Napoli; Helen, 36 anni di Napoli ma nata da una famiglia originaria del Ghana; Liza, 37 anni di Milano ma nata in ex-Unione Sovietica; Francesco B. ha 43 anni e viene da Roma; Sergio ha invece 54 anni e viene da Rozzano; infine Domenica ha 61 anni, è un’ex impiegata e viene da Sant’Arcangelo (PZ).