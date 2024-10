Bake Off Italia 2024, le anticipazioni della 6a puntata su Real Time

Oggi 11 ottobre 2024 torna Bake Off Italia 2024 con una sesta puntata ricca di sorprese. Benedetta Parodi torna sotto il tendone a guidare le tre nuove prove dei concorrenti, che avranno un tema molto caro al programma: Casa dolce casa. Come sempre, a giudicare le preparazioni degli aspiranti pasticceri ci sarà il trio di chef composta da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

È poi noto che, da quest’anno, la seconda prova – quella tecnica – è affidata a un maestro della pasticceria: Iginio Massari. Sarà lui, anche nella sesta puntata, a scegliere la torta che i concorrenti dovranno replicare, seguendoli passo passo nella preparazione fino ad arrivare al temuto assaggio. La prova tecnica sarà preceduta dalla prova creativa, mentre a seguire ci sarà la prova sorpresa.

Come vedere Bake Off Italia 2024 in diretta streaming e l’ospite della puntata

Partendo dalla prova creativa, i concorrenti di Bake Off Italia 2024 dovranno preparare dei finti piatti salati ‘della domenica’, ovvero teglie di pasta o timballi che sembrano alla visione tale, ma che sono in realtà dei dolci. Per la prova tecnica, Iginio Massari farà replicare ai concorrenti la torta preferita da sua moglie: la crostata di mele. Infine, per la prova a sorpresa, i concorrenti dovranno creare delle case in 3D, ovviamente dolci. E chi meglio di Ida Di Filippo di Case a prima vista potrà dare loro dei consigli? Sarà lei, infatti, la prima ospite di Bake Off Italia 2024.

Alla fine delle tre prove verrà proclamato il concorrente migliore della puntata, che riceverà il Grembiule Blu, e il peggiore, che sarà l’eliminato della puntata. Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, ha già disponibili gli episodi lì.