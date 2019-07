Bale scaricato dal Real Madrid/ Zidane “spero via presto”: offerta Suning per Inter?

Tra Gareth Bale e il Real Madrid l’amore non è mai scoccato per davvero: probabilmente non hanno mai perdonato al fenomenale gallese ex Tottenham quei 100 milioni di euro spesi da Florentino Perez (come se l’avesse preteso lui..) che non hanno sempre reso come un giocatore top al Bernabeu. Da oggi la guerra è ufficialmente aperta con la società e la squadra del tutto allineate contro il numero 11 dopo che addirittura Zidane lo ha scaricato in diretta tv: «Bale non è stato convocato perché il club sta trattando la sua uscita, vedremo nei prossimi giorni ciò che succederà. Non posso dire se il suo addio è imminente, però se fosse domani sarebbe meglio. La società sta parlando con la squadra dove può andare a giocare e siamo in attesa. Non ho nulla di personale contro di lui, arriva un momento nel quale le cose si fanno perché vanno fatte, devo prendere decisioni e dobbiamo cambiare. Vediamo cosa succederà ma ripeto, non c’è nulla di personale». Lo ha detto Zizou dopo il successo per 3-1 contro il Bayern con Bale neanche convocato, idem per le prossime sfide di ICC 2019: a dirla tutta, il capitano del Galles al Real Madrid ha passato momenti al top trascinando la squadra in momenti di lacunosa assenza di CR7 e a tratti anche nella scorsa deludentissima stagione non proprio per colpa sua. Ma le Merengues da Bale volevano molto di più e quel salto di qualità post cessione di Cristiano Ronaldo di fatto non è mai arrivato.

GUERRA BALE-REAL: PUÒ ANDARE ALL’INTER?

La guerra è cominciata anche perché Gareth Bale non costa certo poco, tanto come cartellino quanto soprattutto come stipendio annuale: 17 milioni di euro per un trentenne “usurato” fisicamente non sono certo pochi e l’immagine dopo la stoccata pesantissima di Zidane e società non ha certo migliorato le quotazioni del gallese. Durissima la replica dell’agente di Bale, Jonathan Barnett: «Ci stiamo lavorando, ma se Gareth se ne va è perché vuole lui, non perché lo spingono il Madrid o Zidane. Zizou è una vergogna, non sta mostrando alcun rispetto per un giocatore che ha fatto tantissimo per il Real Madrid. Gareth continua ad essere uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei 5 con maggior forza d’attrazione e il suo futuro continuerà ad essere legato a un grande club». In realtà le destinazioni future di Bale non sono certo chiarissime, dal Man Utd fino al Bayern Monaco arrivando per le milanesi (pensierino per Milan e soprattutto Inter) tutte potrebbero ma al momento non hanno avanzato alcuna proposta. L’unica vera novità arriva dalla Cina, casa Suning: lo Jiangsu (la società del patron dell’Inter, ndr) avrebbe offerto una cifra monstre come triennale da 15 milioni euro e cartellino cash acquistato subito. Secondo voci di calciomercato, Suning starebbe però operando per portare inizialmente Bale all’Inter salvo poi farli concludere la carriera in Cina proprio allo Jiangsu. Per ora sono solo “utopie” di calciomercato ma nelle prossime settimane sicuramente qualcosa dovrà sbloccarsi: quel che è certo infatti è cha Gareth Bale la prossima stagione non la giocherà nel Real Madrid.

