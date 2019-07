Neymar si offre alla Juventus/ Calciomercato: l’intrigo fra Cr7, Barcellona e Psg

Manco il tempo di festeggiare per l’arrivo del più forte prospetto della difesa del futuro calcio mondiale – De Ligt è arrivato in nottata a Torino – che la Juventus si risveglia con un altro possibile “sogno” di calciomercato: Da Silva Santos Junior, più comunemente noto come Neymar. Gli attriti con il Psg ormai li conoscono anche i sassi e il desiderio di scappar via da Parigi dopo infortuni, strappi e attacchi alla dirigenza è altissimo: l’ipotesi ideale per il numero 10 del Brasile è il Barcellona, ma l’operazione ritorno non è facile e davanti la concorrenza sarebbe spietata con Messi, Suarez, Griezmann e Coutinho. È così che per il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” il campione spagnolo si sarebbe offerto di fatto alla Juventus dando il via ad un intrigo internazionale degno “erede” dell’affaire Cristiano Ronaldo. «Il calciatore brasiliano partirà per la tournée in Asia del Psg, ma ha già espresso in diverse occasioni la volontà di cambiare aria», scrivono i colleghi catalani che vedono per Neymar una destinazione assai complicata nel club di Leo Messi (da cui era andato via proprio per la difficile coabitazione con la stella argentina). Khelaifi è stato chiaro, chiunque voglia O’Ney dovrà sborsare la cifra esatta con cui l’hanno comprato due estati fa, ovvero 222 milioni di euro.

DOVE GIOCHERÀ NEYMAR IL PROSSIMO ANNO?

Costo proibitivo per la Juventus? Forse, ma le operazioni di calciomercato di questi ultimi anni hanno confermato come spesso la volontà di arrivare all’obiettivo abbia eliminato muri impensabili prima della trattativa: e allora anche il Psg, davanti ad una stella che tiene il muso, potrebbe trovare una “via di fuga” che accontenti tutti (contropartite, sconti, prestiti, eccetera) e che possa far formare a Sarri un attacco esplosivo Ronaldo-Neymar. Le alternative sono le solite: dal Real Madrid, il più indiziato di poter sfilare l’ex Santos e Psg agli odiati cugini del Barca (ma ha già preso Hazard in quel ruolo e sarebbe un doppione), al Manchester United – che sta per vendere Lukaku all’Inter – passando per il Bayern Monaco e forse il City. E poi comunque la Juventus che dopo l’affare De Ligt, in attesa delle varie partenze che dovrà effettuare, si è aggiudicata ancora di più lo status di “grande” del calcio mondiale in grado anche di poter contrattare su un affare per quasi tutti “folle” come quello di Neymar, classe 1992 ricordiamolo. L’estate è ancora lunga e le sorprese di certo non mancheranno: certo, Inter e Napoli incrociano le dita per non vedere arrivare alla corte di Sarri l’ennesimo fenomeno in grado di aumentare la soglia tra “gli umani” e la Juventus.

