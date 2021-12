Ballando con le stelle 2021, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: ospiti Gabriel Garko, infortunio Iva Zanicchi

Ballando con le stelle 2021, anticipazioni e diretta ottava puntata 4 dicembre

Il viaggio di Ballando con le stelle 2021 sta arrivando al capolinea. Sabato 4 dicembre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, conduce l’ottava puntata di Ballando con le stelle. Manca sempre meno all’ultima puntata di Ballando che decreterà il nuovo vincitore del programma del sabato sera di Raiuno. Anche questa sera, ad animare la pista, saranno non solo i concorrenti, ma anche due ospiti speciali che, per una notte, si trasformeranno in ballerini.

Alex Belli "Soleil non posso buttare via quello che abbiamo vissuto"/ "Potremmo vivere insieme..."

Sulla pista di Ballando si esibiranno Gabriel Garko e Iva Zanicchi. Per quest’ultima sarà una grande sfida. Nelle scorse ore, la cantante, sui social, ha pubblicato un video mostrando il piede fasciato. “Che guaio, non ci voleva. Dobbiamo fare una lastrina… per sicurezza è meglio farla. Non preoccuparti. Ci pensiamo noi, stai tranquilla. Mi fa un po’…, mi fa male… Un guaio grosso”, ha fatto sapere la cantante. Riuscirà a ballare lo stesso? I punti che conquisteranno i due ballerini per una notte formeranno un bonus che sarà assegnato ad una coppia in gara.

Papà di Manuel Bortuzzo non segue più Sophie Codegoni/ Dopo bacio con Gianmaria...

Le coppie in gara nell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2021

Chi sono le coppie di Ballando con le stelle 2021 ancora in gara e che questa sera proveranno a staccare il biglietto per la prossima puntata sperando di convincere il pubblico e la giuria composta da Guillermo Mario, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino con Carolyn Smith a ricoprire il ruolo di presidente?

Questa sera, sulla pista di Raiuno, si esibiranno: Andrea Iannone e Lucrezia Lando; Arisa e Vito Coppola; Alvise Rigo e Tove Villfor; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Clarissa Selassiè “Alex Belli e Soleil? C'è qualcosa di reale”/ “Io tifo per loro”

Il torneo di Ballando con le stelle 2021

Anche questa sera, Milly Carlucci darà spazio al torneo di Ballando con le stelle 2021. Sulla pista di Raiuno si esibisce gente comune con la passione per la danza. Al termine di ogni sfida viene eletto il vincitore. Nella scorsa puntata, il gruppo Waackin’ Fever ha battuto Martina Anniciello, guadagnandosi un posto nella finale. Chi si esibirà questa sera?

Come sempre, Ballando con le stelle 2021 può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA