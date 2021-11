Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle/ Selvaggia e Mariotto all’attacco?

Morgan e Alessandra Tripoli, ancora polemiche a Ballando con le Stelle 2021?

La speranza è che la nuova esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle sia priva di polemiche. Il cantante infatti si è beccato molto spesso con Selvaggia Lucarelli anche una settimana fa, per esempio, quando il pubblico si è schierato dalla sua parte. Morgan era ritornato sull’argomento dicendo alla giornalista che non può permettersi di giudicare la persona per quello che ha fatto nella sua vita, lei occupa la postazione che le è stata assegnata per giudicare quello che vede presentato in pista. Alessandra Tripoli non ha “digerito” l’intervento di Mariotto quando ha definito la performance della scorsa settimana una “caciara”. La ballerina ha ritenuto irrispettoso il termine usato per qualificare l’esibizione, è sembrato come se stesse parlando di qualcuno che è arrivato sul palco e ha improvvisato. Per la preparazione del samba c’è stato molto lavoro, Alessandra ha trovato spiacevole constatare che quando si cerca di mettere in scena qualcosa di diverso, non viene compreso. Lo zero di Selvaggia e di Mariotto, secondo Morgan vogliono significare che i due giudici non hanno capito niente di quello che hanno visto.

Il quick è piaciuto alla giuria e soprattutto al pubblico che ha regalato alla coppia di ballerini una meritata standing ovation. Difficili non rimanere estasiati dalle esibizioni di Morgan, lui è un vero animale da palcoscenico e sta utilizzando Ballando per imparare i passi “veri” di danza. Molti follower hanno ritenuto la coreografia di “Singin’ in the rain” un grande capolavoro, soprattutto è piaciuto all’inizio lo scambio di battute tra Morgan e Alessandra: una chicca deliziosa. É una coppia vincente, il pubblico apprezza molto la generosità del cantante a donare la sua conoscenza, cultura e arte al pubblico del dance show di Rai 1. Adesso è aumentata la curiosità di scoprire cosa i due ballerini metteranno in scena nella prossima puntata, in molti sperano che riescano a regalare un’altra indimenticabile emozione.

Morgan e Alessandra Tripoli nella “Prova speciale” di Ballando con le Stelle 2021 della settimana scorsa hanno ballato sulle note di un successo del 1984, “Wild boys” liberando la sua voglia di riempire la pista facendo cose spettacolari. L’esibizione che ha presentato è stata allo stesso modo fantastica. Con Alessandra Tripoli ha presentato un quick riportando in scena il musical “Singing’ in the rain”. Il pubblico li ha premiati con una calorosa standing ovation e un coro di “Bravi, bravi bravi”. Carolyn Smith è una fan di Morgan perché ogni volta riesce a portare in pista la cultura musicale. Fabio Canino non ha apprezzato molto l’arrangiamento: il brano è stato interpretato dallo stesso Morgan. Zazzaroni e Guillermo hanno apprezzato la versione di concorrente dell’artista e l’aurea tranquilla si è rispecchiata anche nella performance. Selvaggia Lucarelli questa volta non ha espresso nessun giudizio, si è limitata a dare solo il voto che è stato un bel 7. In totale Morgan è piaciuto e ha conquistato 43 punti che lo hanno salvato dallo spareggio.

Prima dell’esibizione sono state mandate in onda le immagini che hanno interessato Morgan dove si è scontrato verbalmente con Lucarelli. Il cantante è ritornato sull’argomento spiegando il suo punto di vista. Accetta volentieri il parere negativo di Carolyn Smith perché da lei ogni volta riceve un contributo che può usare come insegnamento per migliorarsi, lei come d’altronde Canino e Zazzaroni non vogliono affermare se stessi, cercano di dare il loro contributo rispetto a quello che è la loro visione. Per lui è stato spiacevole vedere la gioia del pubblico dopo l’esibizione, oscurata dalla nuvola nera di Selvaggia che è calata sull’isola felice. Per Morgan, la Lucarelli ha imposto la sua negatività umiliando l’artista: “Hai fatto spettacolo per non ballare”. Parole pesanti che hanno offeso non solo il concorrente ma anche tutte le persone che lavorano nella presentazione della coreografia quali sarti, addetti alle luci, fonici, costumisti e tanto altro. Non è un caso se poi viene messo in scena un qualcosa di meraviglioso.



