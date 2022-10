Ballando con le stelle 2022, 2a puntata/ Diretta e eliminati: Massimiliano Gallo ospite

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata, sabato 15 ottobre, alle 20.35, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2022. Subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Milly Carlucci e Paolo Belli daranno nuovamente il benvenuto al pubblico per il secondo appuntamento con il talent show di Raiuno che, da anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. A giudicare tutte le esibizioni, anche questa sera, ci sarà la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che potrebbe essere la protagonista di un confronto con Iva Zanicchi dopo quanto accaduto nella scorsa puntata.

Iva Zanicchi squalificata o penalizzata per "troi*" verso Selvaggia Lucarelli?/ La scelta di Milly Carlucci

Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale a cui è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti con Alberto Matano che assegnerà il tesoretto. Anche questa sera ci sarà un ballerino per una notte. Dopo Carlotta Mantovan, toccherà a Massimiliano Gallo ricoprire tale ruolo.

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Riconto choc sulla sua infanzia difficile...

Le coppie in gara di Ballando con le stelle 2022

La gara di Ballando con le stelle 2022 è appena cominciata. Al termine della prima puntata non è stata eliminata nessuna coppia. Questa sera, scenderanno sulla pista del Foro Italico, le seguenti coppie: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Perché Iva Zanicchi si voleva ritirare da Ballando con le stelle?/ Il 'tro*a gate' e la lite con la Lucarelli

Ogni settimana, tutte le coppie in gara si cimentano con uno stile diverso come balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa. Quali coreografie porteranno in posta durante la seconda puntata?

Luisella Costamagna in bilico, si ritira da Ballando con le stelle 2022?

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 regala già la prima suspance al pubblico di Raiuno a causa dell’infortunio di Luisella Costamagna che è stato costretto a fermarsi subito dopo l’esordio. La giornalista, con un post su Instagram, ha annunciato di essersi fatta male spiegando che scoprirà solo questa sera se potrà ballare o meno. “Ho avuto un infortunio al ginocchio e ora sono così. Domani i medici mi diranno se sabato posso provare a ballare. Nel caso, abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno: mettete “mi piace” alla nostra card Costamagna/LaRocca quando sarà pubblicata sugli account ufficiali del programma“, ha scritto la Costamagna.

Come tutti i programmi Rai, anche la seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 può essere seguita in diretta televisiva e in diretta streaming su Raiplay disponibile sia come sito che come app.











© RIPRODUZIONE RISERVATA