Ballando con le Stelle 2022: pagelle e vincitore/ Luisella Costamagna choc ribalta la classifica

Ballando con le Stelle 2022, pagelle: il colpo di teatro di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna chiude Ballando con le Stelle 2022 con uno splendido colpo di teatro: da ripescata a vincitrice, si prende una bella rivincita contro Selvaggia Lucarelli e domina la classifica finale. Avevamo detto che avrebbe potuto creare scompiglio in quest’ultima puntata e così è stato. Anzi, è andata pure oltre, sbaragliando tutti i pronostici degli addetti ai lavori. Si vedeva, però, che Luisella era rientrata in corsa con un piglio diverso, con un’energia impareggiabile. E’ calata solo nell’ultima manche, nella sfida che comunque l’ha vista trionfare contro Alessandro Egger, ufficialmente al secondo posto in classifica. Terzo piazzamento invece per Ema Stokholma, mentre quarti a pari merito Alex di Giorgio, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi.

Veniamo ora alle pagelle di questa finale di Ballando con le Stelle 2022, con un commento sui finalisti che hanno animato l’ultima puntata. Cominciamo da Ema Stokholma e Angelo Madonia, una coppia che suscita dolcezza e tenerezza, ma che sa altresì esprimere stile in pista da ballo. Forse da qualche puntata a questa parte hanno smesso di stupire, ma il giudizio complessivo resta più che positivo. VOTO 7. Ottimo, invece, il voto ai vincitori di Ballando con le Stelle 2022, ovvero Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca. Lei torna in pista con l’occhio della tigre, lui la valorizza al meglio. Personalità forti, dentro e fuori dal palco. Il tango in finale è un momento di spettacolo puro. Sicuramente una delle migliori performance di questa edizione, a prescindere dal calo tutto sommato comprensibile nello spareggio finale con Egger. VOTO 9.

Ed eccoci ad Alessandro Egger e Tove Villfor: la sintonia è tangibile, sia in pista che fuori. Parliamo sicuramente di due finalisti all’altezza della situazione, tra i migliori concorrenti di quest’edizione. Tecnicamente inappuntabili o quasi. Siamo ad alti livelli. VOTO 8,5. Scendiamo, invece, con le pagelle di Rosanna Banfi e Simone Casula: arrivati in finale con impegno, determinazione ed una buona dose di creatività, non sono riusciti a fare il salto di qualità. Hanno comunque ben figurato, contro avversari di tutto rispetto. VOTO 7.

Alex di Giorgio e Moreno Porcu masticano amaro per l’eliminazione maturata nel finale contro Luisella Costamagna. Per loro è scoppiata pure una polemica, innescata da Selvaggia, che riteneva assurda l’eliminazione a favore di Luisella. Un argomento piuttosto spinoso e divisivo, al contrario delle performance della coppia, che ha convinto senza se e senza ma durante tutto il percorso. E che percorso. VOTO 8. Chiudiamo le pagelle della finale di Ballando con le Stelle ad Iva Zanicchi e Samuel Peron. Lei si conferma una grande signora dello spettacolo, forse molto lontana dal ballo, ma sicuramente molto vicina al pubblico. VOTO 7.











