Ballando con le stelle 2022, pagelle semifinale/ Egger e Tove giganteggiano ma..

Ballando con le Stelle 2022, pagelle semifinale: il voto più basso a Iva Zanicchi, ma…

Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 entra finalmente nel vivo e di conseguenza gli equilibri nelle nostre pagelle, inevitabilmente, si assottigliano all’inverosimile. Se dovessimo valutare l’intrattenimento dovremmo assegnare un 10 a Guillermo Mariotto, che ha risposto per le rime a Selvaggia Lucarelli dopo duri scambi e divergenze sulla performance di Iva Zanicchi. Durante la semifinale la giornalista è apparsa meno pimpante del solito e ha incassato – o lasciato passare – qualche stoccata di troppo da parte dei colleghi.

Venendo alla gara, giunti a questo punto del programma, verrebbe da giudicare più il percorso che la singola esibizione. Ma il cammino è ancora in pieno svolgimento e allora guardando semplicemente a ieri sera, ad Iva Zanicchi e Samuel Peron non riusciamo a dare la sufficienza piena. La cantante si è rivelata una presenza fondamentale quest’anno, ma ad essere oggettivi c’entra poco o nulla con gli altri semifinalisti. Voto 5,5. Saliamo di almeno un punto, forse un punto e mezzo, con la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula. Un duo sicuramente ben assortito, capace di offrire con continuità performance gradevoli. Voto 7.

Ballando con le Stelle 2022, chi primeggia nelle pagelle della semifinale? Garko vs Egger ai vertici della classifica

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno assaporato persino il primo posto della classifica di Ballando con le Stelle 2022 durante la semifinale. Segno che, i due ragazzi, evidentemente hanno espresso qualità importanti. A noi non hanno convinto fino in fondo, ma non possiamo di certo negare che ci sia tanta ciccia dietro le loro esibizioni. Percorso molto positivo, voto 7,5. Saliamo ad un livello superiore se parliamo di Ema Stokholma e Angelo Madonia: una coppia intrigante e magnetica, dentro e fuori dal palco. Voto 8.

La vera sfida ai vertici, forse, è riservata a Gabriel Garko-Giada Lini e Alessandro Egger-Tove Villfor. Nel primo round, riferendoci alla semifinale di ieri, sono andati meglio Alessandro e Tove. Una sfida proiettata all’eccellenza, dove pronosticare il possibile vincitore è un azzardo. Voto 8,5 ad entrambe le coppie, aspettando venerdì prossimo per il secondo atto cruciale della semifinale. Chi raggiungerà la finale?











