Ballando con le stelle 2022, semifinale/ Diretta ed eliminati: Marcell Jacobs ospite

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta

Sabato 26 novembre, su Raiuno, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2022. Quella che va in onda questa sera è la prima semifinale. L’appuntamento su Raiuno con Milly Carlucci e Paolo Belli è per le 22, subito dopo la partita valida per i Mondiali 2022 tra Argentina e Messico. Dall’Auditorium del Foro Italico della Rai, Milly Carlucci condurrà la prima semifinale. Quest’anno, gli appuntamenti per decidere le coppie finaliste raddoppiano con la seconda semifinale in programma venerdì 2 dicembre e le due serate finali il 17 dicembre e venerdì 23 dicembre.

Anche durante la prima semifinale, sulla pista di Ballando con le stelle 2022, scenderanno in pista non solo le coppie in gara, ma anche due ballerini per una notte davvero speciali. Si tratta, infatti, di una coppia super innamorata che ha recentemente coronato il sogno d’amore con il matrimonio. Ospiti di questa sera del programma del sabato sera di Raiuno, infatti, saranno il campione olimpico a Tokyo 2020, Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza.

Le coppie in gara nella prima semifinale di Ballando con le stelle 2022

Quali coppie scendono in pista durante la prima semifinale di Ballando con le stelle 2022 per conquistare la fiducia della giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e presieduta da Carolyn Smith? Durante la puntata si esibiranno le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor.

Al termine di ogni esibizione, poi, ci sarà anche il commento di Alberto Matano, commentatore a bordo campo e di Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale che compongono l’antigiuria.

Le coppie che partecipano al ripescaggio

Le coppie eliminate da Ballando con le stelle 2022 che potrebbero tornare in gara attraverso il ripescaggio sono le coppie composte da Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Le coppie dovranno dimostrare i progressi fatti nelle ultime settimane esibendosi con balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche le temutissime prove a sorpresa.

La prima semifinale di Ballando con le stelle 2022 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 22 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per ogni dispositivo.

