BALLANDO CON LE STELLE 2023, 8a PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Wanda Nara al top, Simona Ventura stenta…

Diretta Ballando con le stelle 2023

Dopo la prima esibizione valida per il bonus a Ballando con le Stelle 2023 abbiamo un verdetto che segna già in parte la puntata, infatti si Wanda conferma sempre ad un livello imprendibile per tutti con Simona Ventura leggermente in difficoltà ma nulla è detto ancora. Da segnalare la polemica attorno alla valutazione di Lorenzo Tano. Effettivamente come fanno notare i tribuni e la giuria del popolo spesso questa coppia viene “penalizzata” nelle votazioni.

Classifica esibizioni bonus

Wanda Nara 8

Sara Croce 7

Simona Ventura 6

Lorenzo Tano

Teo Mannuccari

Giovanni Terzi 5

Ballando con le stelle 2023, anticipazioni 8a puntata: chi conquisterà la semifinale?

Ballando con le stelle 2023 torna in onda il 9 dicembre su Rai Uno con l’ottava puntata. Siamo ormai sempre più vicini alla finale, che si terrà il 23 dicembre in prima serata, cosa che rende la gara ancor più agguerrita e serrata. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, torna alla conduzione della gara tra aspiranti ballerini, come sempre giudicati dalla giuria composta da: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith.

Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro anche il compito di rappresentare una sorta di ‘anti-giuria’. Immancabile, inoltre, la presenza di Alberto Matano a cui spetta la cura di metà del tesoretto.

Ballando con le stelle 2023: quali sono le coppie ancora in gara?

Quali sono le coppie che, dopo la scorsa puntata, sono riuscite ad accedere ai quarti di finale di Ballando con le stelle 2023? Ben due gli adii della scorsa puntata: un eliminato e un ritiro. Ad abbandonare volutamente la gara dopo essere finito al ballottaggio finale è stato Antonio Caprarica. Il ballottaggio ha dunque visto al televoto due coppie, e non tre: quella di Sara Croce e Luca Favilla, e di Carlotta Mantovan con Moreno Porcu. È stata proprio questa seconda coppia ad essere eliminata dal pubblico.

Ciò vuol dire che a giocarsi l’accesso alla semifinale nell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2023 sono le seguenti coppie: Sara Croce con Luca Favilla; Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi e Giada Lini; Simona Ventura e Samuel Peron; Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

I ballerini per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle 2023

A scendere in pista, nel corso della puntata odierna di Ballando con le stelle 2023, ci saranno anche i ballerini per una notte. Ad esibirsi davanti alla giuria per conquistare il tesoretto saranno Stefano De Martino e Gabriel Garko: uno ballerino vero, l’altro ottimo concorrente dello scorso anno, ritiratosi per un infortunio. Ricordiamo che l’ottava puntata rientrerà nella settimana Telethon di Rai, così come la semifinale.

Ballando con le stelle 2023 che, come tutti i programmi Rai, può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay.











