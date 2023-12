ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA, SI RITIRANO IN DIRETTA A BALLANDO CON LE STELLE/ “Non mi diverto più”

Ballando con le stelle, Antonio Caprarica con Maria Ermachkova abbandona lo show

La 7^ puntata di Ballando con le stelle 2023 si è conclusa con un colpo di scena sul finale Antonio Caprarica si è ritirato momentaneamente da Ballando con le stelle. Il giornalista, una volta finito allo spareggio, ha rivelato le sue intenzioni: “Io devo dire qualcosa. La giuria percettiva ha capito che io questa sera ballavo come ballavo ma non mi divertivo. Non come mi sono divertito nelle altre puntate. Io non ho volgia di lasciare Ballando ma devo fermarmi perché il medico dice che altrimenti mi faccio male.”

Per Antonio Caprarica, in coppia con Maria Ermachkova, non si tratta di un addio definitivo e spera di ritornare a Ballando con le stelle almeno al ripescaggio: “Prima che torni come concorrente bionico con un bellissima anca in titanio non la faccio lunga con storie legnose ma devo fermarci. Cercherò se è possibile tornare per il ripescaggio. Mi fermo un giro ma magari torno”

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sempre più convincenti a Ballando con le Stelle 2023

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono tra le sorprese dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La coppia, settimana dopo settimana, sta crescendo e il giornalista sta dimostrando buone capacità sulla pista da ballo grazie anche al lavoro e agli allenamenti con la maestra Maria Ermachkova. La giuria e il pubblico apprezzano e stanno riconoscendo all’inviato e al giornalista dei miglioramenti notevoli. Anche l’ultima esibizione, un valzer sulle note di “Smile”, ha fatto sognare pubblico e giuria che ha dato il massimo dei voti al giornalista che potrebbe rivelarsi un “rivale” per le due vincitrici annunciate Simona Ventura e Wanda Nara.

Anche il pubblico da casa ha apprezzato la prova di ballo del giornalista come si evince da una serie di tweet e commenti pubblicati su X: “sarà l’evergreen Smile, sarà il frac che lui indossa come fosse un Lord inglese, saranno i modi signorili… Fatto sta che #AntonioCaprarica, danzerino apprendista, riesce a non coprirsi di ridicolo. In quel baraccone circense, è quasi un miracolo”. A fare eco il commento di un utente che è rimasto molto colpito dal discorso del giornalista sull’amore: “bisogna ricordarci che cos’è l’amore”.

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, l’emozionante discorso sull’amore a Ballando con le Stelle 2023

Il percorso di Antonio Caprarica e Maria Ermachkova continua a stupire e a conquistare consensi non solo nella giuria di Ballando con le Stelle 2023, ma anche da parte del pubblico da casa. Durante l’ultima puntata il giornalista ed inviato Rai ha fatto un discorso davvero emozionante sull’amore poco prima di esibirsi sulle note di “Smile” in un valzer che ha lasciato il segno. “Questa è un po’ una confessione privata, noi abbiamo provato questo ballo in una settimana molto cupa per tutti noi. Eravamo qui quando hai dato quella notizia terribile ed io qui, lo dico di cuore, ho sentito il vissuto dell’amore, che è fatto di trasporto, tenerezza, dolcezza, anche di desiderio dell’altro ma mai di possesso” – ha detto il giornalista.

Antonio Caprarica ha poi ricordato cosa è l’amore: “io vorrei che questo piccolissimo messaggio nel nostro ballo fosse un promemoria per noi maschi: dovremmo ricordarci cos’è l’amore. Le donne secondo me lo sanno già, o comunque quasi tutte lo sanno. Noi dobbiamo ricordarcelo e allora comincio col ringraziare Milly e Maria, le donne d’Italia, mia moglie, mia sorella e tutte le donne che allietano la nostra vita”. Le parole di Caprarica hanno incontrato il favore non solo del pubblico da casa che ha apprezzato tale profondità, ma anche la giuria. In primis Selvaggia Lucarelli: “lLeleganza e la cultura contro la spregiudicatezza e velocità di pensiero”, mentre Guillermo Mariotto ha precisato “dall’inizio ci porta qualcosa di speciale che non vedevamo da tempo. Sei un gran cavaliere”.

