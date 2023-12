Ballando con le stelle 2023: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, un amore finito?/ Esplode la lite nel backstage!

Ballando con le stelle 2023, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si palesano in crisi: esplode la coppia?

Nelle ore segnate dalla grande attesa per la puntata finale di Ballando con le stelle 2023, la papabile coppia vincitrice Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si palesa in crisi. O almeno questo é stando all’indiscrezione che trapela nel web e che in particolare segnala una presunta lite che si sarebbe verificata nel backstage di Ballando con le stelle.

Anastasia Kuzmina infortunata prima della finale di Ballando con le stelle 2023/ "Non posso muovere il collo"

E a quanto pare, nel mezzo del gossip più infuocato del momento, la lite della coppia candidata al titolo di vincitore di Ballando con le stelle 2023 secondo i sondaggi web indetti sulla finale del dancing show di Rai Uno, si farebbe spazio una ex fiamma del figlio d’arte. Si tratterebbe di una ex fidanzata del figlio del pornodivo Rocco Siffredi, che ora vestirebbe i panni di “terza incomoda” tra i dichiarati piccioncini a Ballando con le stelle 2023. E dal momento che l’ex fiamma di Lorenzo Tano sarebbe una minaccia per la neonata coppia, il figlio d’arte insieme alla maestra di ballo e professionista ballerina non solo rischiano la fine della loro liaison amorosa, ma al contempo anche di perdere il titolo di vincitore al dancing show condotto da Milly Carlucci, in occasione della diretta prevista nella prima serata di RaiUno in data odierna 23 dicembre 2023. E la perdita potrebbe essere dettata nel ballo dalla crisi del feeling tra i due competitor.

Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle/ L'annuncio in diretta: cosa c'è dietro il suo addio?

Ad avvalorare il pettegolezzo che vede Lorenzo Tano e Lucrezia Lando in crisi, prima della finale di Ballando con le stelle 2023, é nel frattempo un’intervista concessa a Caterina Balivo dalla conduttrice del dancing show.

Milly Carlucci rompe il silenzio sulla crisi di coppia a Ballando con le stelle 2023

“Chi vincerà? Io posso dirti una cosa Milly. Mi sono affezionata tanto a Lorenzo Tano e alla sua meravigliosa ballerina. Io mi sono così tanto affezionata a questi due ragazzi dolcissimi. E devo fare anche una rivelazione. Mi hanno raccontato che prima della diretta hanno litigato -attenziona la Balivo, incalzando Milly-.E poi lei piangeva e lui si dispiaceva. Davvero Milly è successo! Ma sono molto carini insieme”. Milly Carlucci conferma la voce della crisi: “Sì è tutto vero. Ci sono stati momenti di lacrime. Perché la scorsa puntata ognuno di loro ha raccontato un fatto importante della loro vita. E in particolare Lorenzo ha raccontato il suo precedente amore e com’è andata la storia. Ha spiegato come la rottura di questo vecchio amore l’abbia fatto così tanto soffrire. E allora lì c’è stato un momento di attrito. Perché insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa. Però tutto è bene quello che finisce bene. Però a parte queste indiscrezioni, adesso chi alzerà la coppa lo farà perché vince il ballo, vince una cosa che fa bene a tutti”. Nell’intervento rivelatorio di Milly Carlucci, poi, la conduttrice di Ballando con le stelle 2023 prosegue: “Guardate le età dei nostri concorrenti, da quelli più grandi ai più giovani. Perché il ballo è davvero per tutti”.

Vincitore Ballando con le stelle 2023, chi è?/ Favorite Simona Ventura e Wanda Nara ma spunta un terzo nome

Nel frattempo, anche l’altra competitor ballerina Wanda Nara si prepara per la gara…











© RIPRODUZIONE RISERVATA