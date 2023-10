Ballando con le Stelle 2023, pagelle e classifica 1a puntata/ Lino Banfi è poesia pura, Wanda Nara sorprende

Lino Banfi comanda la classifica di Ballando con le Stelle 2023 dopo un’esibizione piena di amore: le pagelle

Lino Banfi vince e convince tutti nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, posizionandosi in vetta alla classifica. Non poteva essere altrimenti dopo un’esibizione così intensa e genuina, così poetica e piena di amore per la moglie Lucia (morta pochi mesi fa). Voto 9. Al secondo posto c’è Ricky Tognazzi, che effettivamente dimostra buone abilità in pista da ballo. Come suggerisce Selvaggia, tuttavia, dovrebbe stare meno sulla difensiva e sciogliersi un po’. Voto 6. Simona Ventura si piazza sul podio e, tutto sommato, non abbiamo nulla da eccepire: grinta ed energia da vendere per Super Simo. Voto 7.

Avrebbe meritato un piazzamento migliore Wanda Nara: la ‘tigre’ argentina si commuove parlando della sua malattia, ma la vera sorpresa è in pista da ballo. Va oltre il gioco della seduzione. E’ intensa e convincente. Voto 8. Molto diversa da Wanda Nara, per stile e toni, la performance di Carlotta Mantovan. La sua grazia, però, ci ha conquistato senza se e senza ma. Voto 8. Teo Mammuccari ci sa fare, su questo non ci sono dubbi. In pista come sul palco se la cava benone; finisce però per esagerare quando vuol far ridere ad ogni costo. Voto 7.

Sara Croce mezzo flop a Ballando con le Stelle 2023, le pagelle della prima puntata

Dall’ex madre natura Sara Croce ci aspettavamo qualcosa di molto diverso. Non è andata male, ma ha fatto poco più del minimo sindacale. E da lei pretendiamo di più. Voto 5. Un gradino più giù, nella classifica di Ballando con le Stelle 2023, troviamo Paola Perego. Per noi però non è andata male: ha grinta e personalità da vendere, può sicuramente crescere. Voto 7.

Giovanni Terzi, ovvero il marito di Simona Ventura, chiude terzultimo, forse un piazzamento troppo severo rispetto alla sua esibizione. Il nostro voto infatti è 6. La Lambertucci, invece, ha effettivamente dato molto poco. Per non inferire restiamo sull’insufficienza, lo stesso giudizio che riserviamo al giornalista Antonio Caprarica. Questi ultimi dovranno spareggiare nella prossima puntata, con uno dei due concorrenti che dovrà già abbandonare Ballando con le Stelle 2023. Dunque rimandati entrambi con un 5-.

