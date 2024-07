Luca Barbareschi è il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2024. Attesissimo a settembre, il programma di Milly Carlucci on fa che stupire i telespettatori, ansiosi di avere sott’occhio la lista completa del cast. Ebbene sì, anche il nono annuncio è arrivato sui social, tramite un video condiviso dall’account del programma e dal famoso attore Luca Barbareschi, che si è presentato con il suo bellissimo gatto Abramo, il quale ha avuto l’onore di informare i fan della prossima ed entusiasmante avventura.

Ma facciamo un passo indietro: chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024? Per ora sono stati definiti nove nomi, tra cui il giornalista Alan Friedman, intorno al quale si sono scatenate numerose polemiche, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini e la bellissima Federica Nargi, approdata nello studio della Carlucci in sostituzione a Melissa Satta, che ha rinunciato a questa opportunità. Spunta poi il nome di Bianca Guaccero, che ha seguito quello di Barbareschi: “Milly, arrivo!” ha detto sui social.

Come solito, ogni concorrente inventa un modo simpatico per svelare al pubblico di essere parte di questo meraviglioso progetto, ed è quello che ha fatto anche Luca Barbareschi in un video su Instagram, nel quale ha esordito dicendo di aver preparato delle bellissime rose per Milly Carlucci. Poi, la parte più esilarante, quella col gatto Abramo: “Siamo due gatti che si esibiranno a Ballando con le Stelle” ha detto il produttore, raccontando di volersi esibire proprio con il suo micio.

Insomma, Milly non sta perdendo un colpo e sta mantenendo le promesse per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, per la quale ci saranno alcuni cambiamenti non da poco. Tanto per iniziare, una sessione più lunga di puntate, ben 12 episodi a differenza degli altri anni in cui erano all’incirca 8. Questo, per via delle numerose coppie che si esibiranno ogni settimana davanti ai giudici. A proposito della giuria, tutto tace ancora e non si sa quando – finalmente­ – verranno nominati i nomi ufficiali dei personaggi dietro al famoso bancone. C’è chi dubita sulla presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2024 e chi invece spera di rivederli tutti quanti pronti a dare i loro severi giudizi come al solito.

