Bianca Guaccero è pronta ad una nuova sfida televisiva; la prossima stagione non sarà padrona di casa di nuovi salotti o format ma potremo tranquillamente e curiosamente osservarla nelle vesti inedite di danzatrice. La conduttrice – come riporta DavideMaggio – è ufficialmente una nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024.

Dunque, ancora una novità per Bianca Guaccero che si è fatta conoscere al grande pubblico proprio per la sua attitudine istrionica. Prima gli esordi da attrice, poi anche valletta al fianco di Pippo Baudo a Sanremo nel 2008 e più di recente consolidata nel ruolo di conduttrice. Ora, con la nuova stagione televisiva alle porte, per lei si apre una nuova opportunità e soprattutto una entusiasmante sfida: Bianca Guaccero è una nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024.

Bianca Guaccero già carica per Ballando con le stelle 2024: “Non vedevo l’ora di ballare…”

Tra l’altro, osservando i precedenti in tv di Bianca Guaccero, non è la prima volta che mette da parte il ruolo di conduttrice per cimentarsi in prima persona in qualità di concorrente. Come racconta DavideMaggio, già nel 2015 si era fatta notare nel cast di Tale e Quale Show, ‘bissando’ l’esperienza lo scorso anno con Tale e Quale Sanremo e ancora nel 2022 con Il Cantante Mascherato.

La conferma di Bianca Guaccero come nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024 arriva direttamente dai social con un video pubblicato dalla pagina ufficiale del talent. “Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare… Ah, era ballare? Ah va bene, ma allora io non vedevo l’ora di ballare, perchè ci vedremo quest’anno a Ballando con le stelle 2024. E visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando, arrivo Milly!”.