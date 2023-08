Ballando con le stelle: altri 5 nomi ufficiali per il cast?/ Novità sul “caso” Lucarelli: “Ci sarà…”

Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione prende forma: da Simona Ventura a Teo Mammucari

Nonostante il mese di settembre – e la nuova programmazione tv – non sia più così lontano, continuano a tenere banco sul web rumor e indiscrezioni riferite ad alcuni dei programmi più attesi per la prossima stagione. Particolare attenzione è rivolta a quello che sarà il cast di Ballando con le stelle, al netto delle possibili sostituzioni e conferme al banco dei giudici. Le ultime novità – come riporta Gossip e Tv – arriverebbero direttamente dal sito Dagospia; nello specifico, il portale pare aver dato per certi ben 6 concorrenti per la nuova edizione del talent.

A dispetto di quanto asserito dal portale Dagospia, l’unico concorrente ufficializzato direttamente dalla trasmissione è Ricky Tognazzi. Tra l’altro, entra nel cast anche la moglie dell’attore, Simona Izzo, scelta come commentatrice al fianco di Alberto Matano. Stando a quanto riportato dal portale, ci sarebbero in ballo le sorti di altri 5 nomi che – seppur non ufficializzati dai canali di Ballando con le stelle – potrebbero presto trovare conferme come new entry nel cast. I volti noti citati da Dagospia sarebbero: Simona Ventura, Teo Mammuccari, Bobby Solo, Bruno Barbieri e Antonio Caprarica.

Per quanto concerne i giurati della prossima edizione di Ballando con le stelle, stando a quanto racconta Gossip e Tv, di recente Milly Carlucci si è espressa in maniera ambigua. Nello specifico, a suo dire nessuno dei giurati della passata edizione avrebbe il posto assicurato. Sempre Dagospia riporta invece come il toto-giudici sia ampiamente risolto; in particolare, anche le voci sul conto di Selvaggia Lucarelli, nel merito di un presunto addio, sarebbero più che infondate. “In tanti hanno provato a prendere il suo posto; il rebus Lucarelli in realtà è risolto da parecchi mesi. Ci sarà”.

Le indiscrezioni offerte da Dagospia – e riportate da Gossip e Tv – si soffermano anche su un nome in particolare: Teo Mammucari. Nello specifico, secondo il portale di Roberto D’Agostino, l’ex conduttore de Le Iene avrebbe concordato per Ballando con le stelle un compenso economico piuttosto lauto. Inoltre, con la sua partecipazione al talent avrebbe ottenuto dai vertici Rai anche un “pacchetto” inclusivo della conduzione di un nuovo programma previsto per il 2024. Un ulteriore rumor riguarda invece la posizione di Sonia Bruganelli; come riporta il portale, Milly Carlucci avrebbe rifilato un due di picche all’ex moglie di Paolo Bonolis che, dal canto suo, avrebbe aspirato ad un posto nel banco dei giudici per la prossima edizione di Ballando con le stelle.











