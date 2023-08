Pinuccia, appello a Maria De Filippi: “Manda via Tina, prendi me a Uomini e Donne”/ “Non sono stata cacciata”

Pinuccia, dagli scontri per Alessandro alla “sparizione” da Uomini e Donne

Uno dei volti più discussi e “animati” dell’ultima edizione di Uomini e Donne è tornato a tuonare sulle dinamiche vissute proprio nella scorsa annata. Si tratta di Pinuccia, signora presente nel parterre femminile e legata per buona parte del suo percorso al cavaliere Alessandro. I due hanno coltivato una tenera amicizia per settimane ma la donna ha avuto spesso da ridire per i comportamenti dell’uomo; la dama ha spesso messo in evidenza come si aspettasse qualcosa di più di un amicizia, a differenza di quanto invece preferiva Alessandro.

I dibattiti relazionali tra Pinuccia e Alessandro hanno spesso chiamato in causa il parere “focoso” di Tina Cipollari che in più occasioni non le ha mai mandate a dire all’ex dama. Nel bel mezzo della scorsa edizione di Uomini e Donne e in seguito alle numerose diatribe in studio, improvvisamente la dama è “sparita” dal parterre. Secondo l’opinione degli appassionati, sarebbe stata Maria De Filippi ad escluderla dal programma. Molti sicuramente ricordano la puntata dove proprio la padrona di casa alludeva al fatto che forse, per Pinuccia, sarebbe stato meglio lasciare la trasmissione.

Pinuccia e gli scontri con Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Mi diceva parolacce…”

A distanza di settimane – come riporta LanostraTv – è stata proprio Pinuccia a rompere il silenzio sulle dinamiche della passata edizione di Uomini e Donne, lanciando un vero e proprio appello indirizzato a Maria De Filippi. Con un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv, l’ex dama ha chiesto alla padrona di casa di poter avere una seconda possibilità e dunque di rientrare nel cast del dating show di Canale 5. Nello specifico, per Pinuccia si tratterebbe di una sorta di rivincita personale soprattutto in virtù dei numerosi scontri avuti con Tina Cipollari. Proprio in riferimento alle diatribe con l’opinionista, spicca il titolo dell’intervista rilasciata per il settimanale: “Maria, prendi me e caccia Tina”.

Come riporta LanostraTv, Pinuccia avrebbe detto al settimanale Nuovo Tv: “C’era una persona che mi voleva male… Mi diceva parolacce“. Il riferimento a Tina Cipollari sembra piuttosto palese dato che gli appassionati di Uomini e Donne non si sono certamente persi gli scontri al vetriolo tra le due donne. In ogni caso, l’ex dama ha voluto specificare di non essere stata cacciata da Maria De Filippi ma di aver maturato da sola la decisione di andare via, forse proprio in virtù dei continui scontri in studio con Tina Cipollari. Non è mancato, nel corso dell’intervista, anche un pensiero contrariato nei confronti di Gemma Galgani. Pinuccia ha infatti spiegato – come riporta il portale – di non condividere la scelta di cercare l’amore per 14 anni in Tv, sottolineando come proprio la distanza temporale rappresenti un valore esagerato.











