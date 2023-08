Soraia Ceruti Allam ha già dimenticato Luca Salatino?/ L’indiscrezione sul presunto nuovo fidanzato

Soraia Ceruti Allam, i motivi della rottura con Luca Salatino

Sono trascorse alcune settimane dalla sofferta rottura tra Soraia Ceruti Allam e Luca Salatino. I due erano usciti insieme da Uomini e Donne nel 2021 dando vita ad una delle storie d’amore più seguite dagli appassionati del programma. Lo chef non ha mai fatto segreto della bellezza e forza dei suoi sentimenti, come dimostrato dai numerosi momenti di sconforto e nostalgia vissuti durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022. L’ex tronista arrivò alla decisione di abbandonare il reality proprio per riabbracciare la sua compagna, salvo poi arrivare alla rottura alcune settimane più tardi.

Come racconta Gossip e Tv, Luca Salatino – dopo la rottura con Soraia Ceruti Allam – aveva spiegato come a suo dire la giovane non fosse più innamorata di lui, senza però avere il coraggio di dirlo apertamente. Diversa invece la posizione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che spiegò come la sua decisione fosse maturata in seguito ad alcuni comportamenti dell’ormai ex fidanzato: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose; io che non faccio del male neanche a una formica, ed è stato avvilente”.

Ad oggi, stando a quanto riportato dal portale, per Soraia Ceruti Allam sembrano emergere nuove indiscrezioni riferite ad una presunta nuova relazione. Già di recente erano circolate voci secondo cui l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe deciso di lasciare Luca Salatino per un nuovo interesse maturato per un imprenditore di Como. Anche in quella circostanza la giovane ebbe modo di smentire in maniera perentoria i rumor sul suo conto. Nuove rivelazioni arrivano invece da parte degli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Come riporta Gossip e Tv, Deianira Marzano e Amedeo Venza avrebbero pubblicato sui rispettivi profili social una serie di segnalazioni e testimonianze che alludono ad una possibile nuova frequentazione per Soraia Ceruti Allam. Nello specifico, stando alle indiscrezioni riportate dagli esperti di gossip la giovane avrebbe iniziato una frequentazione con Giuseppe Annunziata; fotografo napoletano ed ex fidanzato di Anna Ascione. Nel merito della “segnalazione” inviata da un utente ai due influencer, l’ex fidanzata di Luca Salatino sarebbe stata avvistata in barca proprio in compagnia del campano. “Ciao Deia, hai visto Soraia sulla barca con Giuseppe, il fotografo di Napoli?”. Un ulteriore screenshot aggiunge: “Deia ho confermato anche ad Amedeo; lui è il fotografo ex fidanzato di Anna Ascione, ex concorrente di Temptation island. Si dice che con Soraia si stia conoscendo ma ci sta di più te lo posso assicurare, abbiamo molti amici in comune”.











