Ballando con le stelle, Codacons contro Selvaggia Lucarelli/ “Lascia la giuria altrimenti denunceremo la Rai”

Codacons contro Selvaggia Lucarelli come giudice a Ballando: “Conflitto di interesse evidente”

Selvaggia Lucarelli è un giudice di Ballando con le stelle 2022 ma, nel cast, come concorrente partecipa anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Questa è la ragione per cui Codacons si è scagliata contro la giornalista richiedendo che l’intervento della Rai.

Iva Zanicchi e l'insulto a Selvaggia Lucarelli/ "Mi dispiace per chi mi vuole bene"

Come riporta il Fatto Quotidiano, l’associazione dichiara: “Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli, che abbiamo sempre ritenuto una giornalista brillante e intelligente, le cui battaglie abbiamo più volte difeso e condiviso, ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie“. E poi la richiesta dell’associazione: “Chiediamo alla Rai di adottare provvedimenti,valutando la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti, oppure studiando misure in grado di garantire che i voti della Lucarelli per il suo fidanzato non incidano sulla classifica finale”. Selvaggia Lucarelli, sui social, ha replicato all’associazione: “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci. Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me”.

Iva Zanicchi: "Mi scuso con Selvaggia Lucarelli"/ "Ma in passato mi chiamò vaiassa!"

Codacons di nuovo contro Selvaggia Lucarelli: “Faresti meglio a lasciare il posto da giudice”

L’associazione, dopo la risposta di Selvaggia Lucarelli sui social, ha rincarato la dose e come riporta Il Fatto Quotidiano, dichiara: “Ricordiamo alla Lucarelli che, per sua sfortuna, esistono numerose norme in Italia che vietano i conflitti di interessi e obbligano i giudici ad astenersi in caso di rapporti con il giudicato (art. 51 c.p.c., art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 6, 7 e 14 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013….).”

Selvaggia Lucarelli furiosa con Iva Zanicchi per insulto a Ballando con Stelle/ "Sessismo! Pretendo scuse"

Poi conclude: “Purtroppo per lei il motivo “bieco” di pura vendetta che avrebbe mosso il Codacons a denunciarla non la esime dal rispetto delle regole, e quindi farebbe bene a lasciare il posto di giudice a Ballando con le stelle. E se non lo farà come da obblighi, denunceremo anche la Rai per concorso in truffa ai telespettatori… anche se, purtroppo per la Lucarelli, non abbiamo vendette o ritorsioni da fare contro l’azienda”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA