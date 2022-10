Selvaggia Lucarelli, “Attaccata dal Codacons per colpa di Fedez”/ L’amaro sfogo…

Selvaggia Lucarelli, prosegue la querelle con il Codacons dopo il caso Mietta: cosa è successo?

Selvaggia Lucarelli prende posizione contro il Codacons. Lo scorso anno l’Associazione dei Consumatori aveva denunciato una mancata oggettività di giudizio di Selvaggia Lucarelli durante il programma Balando con le Stelle in cui ricopre il ruolo di giurata da alcuni anni. In particolare il Codacons ha menzionato il caso Mietta. Lo scorso anno infatti Selvaggia Lucarelli aveva accusato Mietta di non essersi vaccinata dopo che la cantante era risultata positiva al covid. Per il Codacons si era trattata di una violazione della privacy e a poche ore dall’inizio della nuova edizione è andata di nuovo all’attacco.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle 2022/ È già polemica con Selvaggia Lucarelli?

Il Codacons ha chiesto la sospensione di Selvaggia Lucarelli come giudice o del compagno Lorenzo Biagiarelli pronto a scendere in pista. Secondo il Codacons si tratterebbe di un conflitto di interessi che andrebbe ancora una volta a provare la mancata oggettività di giudizio di Selvaggia Lucarelli. La replica della Lucarelli però non è tardata ad arrivare. Nella serata di ieri, la Lucarelli ha postato nelle storie Instagram lo screenshot delle dichiarazioni dell’associazione mettendo l’emoticon della risata. Oggi però ha aggiunto una frase: “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci(o)”, ha scritto.

Selvaggia Lucarelli affonda Francesco Totti/ "Peccato finire così la carriera..."

Selvaggia Lucarelli replica al Codacons: “Me l’ha giurata due anni fa…”

Per quale motivo il Codacons continua ad avanzare richieste di provvedimenti alla Rai contro Selvaggia Lucarelli? Sembra che dietro a questa querelle ci sia Fedez. Infatti quando il cantante fu preso di mira dal Codacons, Selvaggia Lucarelli lo difese accusando l’associazione dei consumatori di denunce senza alcun fondamento. La giurata di Ballando con le stelle è tornata oggi su Instagram per spiegare quale sia il motivo per cui il Codacons continua ad avercela con lei: “Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me”.

Selvaggia Lucarelli vs Maria Grazia Cucinotta/ "Usi visibilità per beneficenza colta"

La giornalista in quel caso aveva difeso Fedez nonostante tra i due non corresse buon sangue. Per questo motivo probabilmente il Codacond si è irritato ancora di più decidendo di avanzare una nuova richiesta alla Rai. Finora però l’azienda non ha risposto tanto che in serata Selvaggia Lucarelli prenderà parte tra i giurati di Ballando con le stelle mentre Lorenzo sarà in gara come concorrente. Dobbiamo attenderci una svolta improvvisa nelle prossime ore?











© RIPRODUZIONE RISERVATA