Ballando con le stelle: fuori Selvaggia Lucarelli?/ La minaccia é Sara Di Vaira

Ballando con le stelle 2023, Selvaggia Lucarelli rischia il posto di giudice? Spunta un’indiscrezione

Ballando con le stelle potrebbe vedere Selvaggia Lucarelli molto presto essere sostituita nel cast dei giudici. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle curiose indiscrezioni lanciate dal nuovo numero datato 2023 di Oggi magazine, che eccezionalmente riferisce che “A BALLANDO CON LE STELLE, SARA INSIDIA LA POLTRONA DI SELVAGGIA”.

Stando alla chicca di gossip sulle novità che si prospettano del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, nel dettaglio, Sara Di Vaira sarebbe in lizza per l’ambito posto di giudice da confermarsi nel cast di Ballando con le stelle 2023. Non può dirsi azzardata l’ipotesi che vedrebbe Sara Di Vaira, già ballerina professionista in carica al dancing show, contendersi con Selvaggia Lucarelli il ruolo di giurato in studio del format di Rai Uno, per la nuova edizione prevista nel nuovo anno 2023 appena iniziato.

Sara potrebbe anche subentrare come nuovo giudice, in aggiunta al cast in carica di Ballando con le stelle, anche se la fonte del gossip sembra avvalorare in primis l’ipotesi che vede la Di Vaira minacciare il posto fisso di Selvaggia Lucarelli. Questo, sulla scia delle polemiche legate alla presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2022, sollevate dal pubblico e non solo, dentro e fuori il format TV.

Selvaggia Lucarelli al centro delle polemiche su Ballando con le stelle: l’addio é preannunciato?

Selvaggia si é ritrovata contestata a più riprese, per via della partecipazione a Ballando con le stelle 2022, tra i concorrenti, del suo amato Lorenzo Biagiarelli. Tanto che ai suoi danni si é generata l’accusa di un conflitto d’interessi. Il Codacons ha richiesto l’intervento della Rai sul possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata e lo status sentimentale della giornalista, chiamata a valutare l’abilità dei ballerini in gara, con la presenza, tra i concorrenti del programma, del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha portato a termine l’incarico fino alla puntata finale di Ballando con le stelle 2022, dove tra gli eliminati si é inaspettatamente assentato Lorenzo Biagiarelli. Il motivo della defezione tra gli ospiti del Grand final? A spiegarlo é stata la giudice fidanzata dell’eliminato, che in un intervento social ha gridato all’accanimento del pubblico su di loro, in particolare sul fidanzato: “ha passato due mesi solo a parare colpi e a ballare gratuitamente maltrattato. E mi spiace proprio per @lorenzo.biagiarelli soprattutto, a cui piaceva tantissimo ballare (mi chiedeva da anni di andare a un corso insieme e io sempre NO) e non se lo meritava”.

Che il messaggio di sfogo di Selvaggia Lucarelli possa, quindi, anticipare un’uscita di scena della giornalista, dal cast di Ballando con le stelle? Chissà.











