Iva Zanicchi dopo le critiche a Ballando con le stelle/ “Mi fermano per strada e…”

Archiviata la sua esperienza a Ballando con le stelle, Iva Zanicchi fa un bilancio dell’avventura nello show di Milly Carlucci in cui è stata spesso al centro delle polemiche, complici le sue barzellette a fine performance e lo scontro aperto con Selvaggia Lucarelli. La cantante si appresta a guadagnare la scena in altri programmi televisivi tra cui La vita in diretta, in vista di Sanremo 2023, e ai microfoni del settimanale Nuovo, riporta Biccy, ha ripercorso la sua avventura nel programma in cui ha indossato i panni di “ballerina” arrivando persino in finale.

Iva Zanicchi a L'anno che verrà con Samuel Peron/ "Entrerò nel 2023, senza..."

Proprio durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, l’artista ha parlato del riscontro da parte del pubblico che, nel corso della trasmissione di Rai 1, le avrebbe fatto sentire un calore inaspettato al netto di una carriera brillante nel mondo della musica: “Quando esco non riesco a fare due metri, sono sommersa dalle attestazioni di stima e di supporto“. Un bilancio positivo, dunque, confermato anche nella recente intervista al settimanale in cui ha ricalcato i contorni di un momento molto importante della sua vita davanti alle telecamere, spiegando il perché delle sue battute poi diventate oggetto di critiche tra salotti tv e social.

Iva Zanicchi/ "Ballando con le Stelle? Ho vinto la coppa della nonna"

Iva Zanicchi, cosa succede dopo Ballando con le stelle e il suo futuro in tv

Iva Zanicchi ha parlato della sua esperienza a Ballando in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, spiegando il perché delle sue criticate battute nello show della rete ammiraglia Rai: “Mi fermano per strada non soltanto per farmi i complimenti, ma anche per chiedermi delle mie barzellette. Mi sono divertita a interagire con la giuria e a raccontarle. Il mio obiettivo era strappare anche un sorriso. Ho ricevuto un riscontro di pubblico che forse non avevo mai avuto. Oltre alle persone di una certa età, ho conquistato anche il pubblico di giovanissimi che mi vede una nonna rock“. Al netto delle polemiche esplose intorno alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, la cantante si è detta felice e forte di una simile dimostrazione di affetto da parte del pubblico.

Iva Zanicchi/ "Quarto posto a Ballando? Meritavo il terzo! Nemmeno una coppa..."

Oggi per l’artista sarebbe pronta una nuova pagina di impegni televisivi, riporta Biccy, che presto la vedranno nelle vesti di opinionista per il Festival di Sanremo a La vita in diretta e poi come parte della giuria nella nuova edizione della trasmissione Il cantante mascherato. Il 2022 di Iva Zanicchi si è chiuso con un bilancio positivo per la sua carriera e l’anno appena iniziato sembra promettere bene, nonostante la bufera sulle sue uscite a Ballando con le stelle: “Forse ho esagerato un po’ – aveva confessato al Corriere della Sera –, però vedere la gente sorridere è la cosa che mi fa più piacere e mi lascio prendere, finendo sopra le righe…“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA