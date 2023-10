BALLANDO CON LE STELLE, LE PAGELLE DELLA MARCHESA/ Rosanna Lambertucci scoordinata, Lino Banfi perfetto

Evviva! È tornato BALLANDO con le STELLE… Confesso che ogni anno (ormai sono 18) aspetto questo appuntamento televisivo con Gioia. Una sorta di Parco dei Divertimenti, dove si respira “aria di buono e di autentico”. Impera la buona educazione e non ci sono “trabocchetti o imboscate” per i partecipanti! Bellissima e rassicurante, in blu Royal ci accoglie Milly Carlucci con il suo sorriso smagliante, la sua grande umanità e professionalità sempre impeccabile! Al suo fianco il Maestro Paolo Belli, in rosa e fuxia, come la sua straordinaria Band, un po’ tra “mangiafuoco e il cappellaio matto” l’Adoro!

Poi i giudici, tribuni del popolo ecc ecc che sarebbero perfetti per il tiro a segno! Ma ed esclusione di Carolyn Smith che è l’unica che per Competenze può esprimere un giudizio! Alberto Matano con il suo “tesoretto” scicchissimo nella sua splendida camicia blu notte, e “sempre sul pezzo” con competenza ed eleganza nell’eloquio! Ed ora veniamo ai concorrenti…

PAGELLE BALLANDO CON LE STELLE: I VOTI DELLA MARCHESA

Escluso un paio di nomi (Lorenzo e Sara) li conosco personalmente tutti e con molti di loro ho lavorato per anni in Tv, sicuramente i ricordi più belli con Paola Perego e Simona Ventura, ma anche con il collega giornalista Adoratissimo Antonio Caprarica!

E prima di entrare nel vivo con le mie pagelle, un abbraccio grande ad Andrea (ballerino per una notte) e a suo padre. È stato un momento che porterò nel cuore e auguro loro, tutto il bene possibile.

Ed ora il via alle mie Adoratissime Pagelle

Antonio Caprarica 6 Classe ed Eleganza

Paola Perego 6 Leggiadra

Simona Ventura 7 Brava

Giovanni Terzi 5 Cavaliere, ma molto legato.

Lino Banfi 7 Perfetto ed Emozionato

Rosanna Lambertucci 4 Scoordinata e fuori tempo

Lorenzo Tano 4 Un tronco nel ballo con un viso puro e angelico

Teo Mammuccari 7 Finalmente Agilità

Ricky Tognazzi 5 legato con “stile”

Carlotta Mantovan 7 una piuma

Wanda Nara 6 pesante nei movimenti

Sara Croce 6 elegante

E per ora mi congedo da Voi miei Adorati.

Vostra Adorata Marchesa











