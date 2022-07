Ballerini Battiti Live 2022: da Amici a Gallipoli/ Tutti pazzi per Nunzio, Christian, Cosmary e Martina

Ballerini Battiti Live 2022: gli ex allievi di Amici conquistano tutti

Nuovo appuntamento con Battiti Live 2022 e nuova occasione per rivedere sul palco dello show itinerante di Radio Norba trasmesso da Italia 1 tanti ex allievi della scuola di Amici. Già negli scorsi anni, diversi talenti nati nella scuola di Maria De Filippi hanno fatto il salto professionale entrando nel corpo di ballo di Battiti che, per l’edizione 2022, ha scelto di puntare tantissimo su giovani talenti che, dopo aver trascorso mesi nella scuola più famosa d’Italia, hanno accettato con gioia quella che, di fatto, è la prima grande occasione professionale.

Sin dalla prima tappa di Bari, i ballerini del Battiti Live 2022 hanno regalato un’atmosfera più fresca e frizzante esibendosi insieme ai vari artisti. Giovani e bravi portano a casa tanti applausi esattamente come gli artisti che si alternano sul palco, ma chi sono gli ex allievi di Amici presenti sul palco di Battiti Live 2022 come ballerini professionisti?

Da Tomaso Stanzani a Martina Miliddi: ecco tutti i nomi degli ex Amici a Battiti Live 2022

Confermatissimo, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, sul palco del Battiti Live 2022 è tornato Tommaso Stanzani che è stato da poco colpito da un grave lutto. Tommaso che, durante l’esperienza nella scuola di Amici aveva conquistato pubblico e insegnanti non solo per il suo talento, ma anche per l’educazione e il rispetto con cui si è sempre rapportato agli altri, non è il sole che scatena l’entusiasmo del pubblico.

Tra gli allievi di Amici 21, infatti, stanno ottenendo successo anche Nunzio e Christian che, in modo diverso, sono stati due protagonisti indiscussi della scorsa edizione del talenti show di Maria De Filippi. Infine, apprezzatissime sono poi Cosmary e Martina Miliddi che mandano in tilt il pubblico non solo per la loro bravura, ma anche per la loro bellezza.

