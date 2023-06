Ballottaggio Elezioni Comunali 2023/ Diretta risultati: Siracusa, Acireale, Assemini

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023

Si aprono oggi 11 giugno 2023 le urne per il ballottaggio delle elezioni comunali 2023, in programma in cinque comuni tra Sicilia e Sardegna. Quasi ovunque la sfida vede protagonisti centrodestra e centrosinistra, dappertutto con percentuali molto vicine. Riflettori dunque accesi sui cinque comuni di spessore tra le due isole: parliamo di Siracusa, Aci Sant’Antonio, Acireale, Piazza Armerina, Assemini.

In tutti e cinque i Comuni sopra citati nessun candidato è riuscito a ottenere il 50 per cento (o 40 per cento per i 4 Comuni della Sicilia) più uno dei voti al primo turno, lasciando la possibilità agli elettori di individuare il nuovo primo cittadino attraverso un testa a testa. Come già osservato negli ultimi anni, non sempre chi è in vantaggio al primo turno riesce a ottenere il successo al secondo turno: le ultime ore di votazione potrebbero dunque essere decisive per il futuro delle cinque città. Si vota anche in questa tornata – come in tutte le precedenti – su due giorni: oggi 11 giugno dalle ore 7 alle 15 e domani lunedì 12 giugno dalle 7 alle 15. I dati sull’affluenza restano ai soliti orari di pubblicazione: ore 12-19-23 la domenica, dato finale il lunedì alla chiusura dei seggi quando poi comincerà lo spoglio dei risultati in diretta dai 5 Comuni al voto.

Ballottaggio Elezioni Comunali 2023: risultati e affluenza Sicilia – risultati Assemini

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

Qui di seguito riportiamo in breve i risultati del primo turno delle elezioni comunali 2023, in vista del ballottaggio a breve concluso nei Comuni di Siracusa, Aci Sant’Antonio, Acireale, Piazza Armerina, Assemini: dai risultati delle liste con le preferenze fino ai candidati sindaco che si sfidano alle urne.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Siracusa

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 a Siracusa vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino il candidato del centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia. Al primo turno i due hanno raccolto rispettivamente il 32,22 per cento e il 23,89 per cento. Niente da fare dunque per la candidata giallorossa Renata Giunta, ferma al 19,41 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Aci Sant’Antonio

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 ad Aci Sant’Antonio (Catania) vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino il candidato di centrosinistra Quintino Rocca e il candidato di centrodestra Giuseppe Santamaria. Al primo turno i due hanno raccolto rispettivamente il 32,93 per cento e il 29,84 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Acireale

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 ad Acireale (Catania) vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino il civico Roberto Barbagallo e il candidato di centrodestra Nino Garozzo. Al primo turno i due hanno raccolto rispettivamente il 34,3 per cento e il 26,5 per cento. Solo terzo posto per Nino Nicotra, fermo al 21,65 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Piazza Armerina

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 a Piazza Armerina (Enna) vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino Nino Cammarata e Massimo Di Seri, una sfida tutta interna al centrodestra. Al primo turno i due hanno raccolto rispettivamente il 32,3 per cento e il 21,7 per cento. Niente da fare dunque per il candidato giallorosso Mauro Valerio Di Carlo, fermo al 17,1 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Assemini

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 ad Assemini (Cagliari) vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino il candidato del giallorosso Diego Corrias e l’ex sindaco Mario Puddu, sostenuto da civiche e parte del centrodestra. Al primo turno i due hanno raccolto rispettivamente il 31,15 per cento e il 37,79 per cento. Niente da fare dunque per Niside Muscas, arrivata terza per una manciata di voti.

COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 in Sardegna e in Sicilia ha sistema elettorale maggioritario. Al secondo turno sono arrivati i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno: chi ottiene più voti nel testa a testa, vince. Il 60 per cento dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto, mentre il resto dei seggi è diviso tra le liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto.

Capire come si vota al ballottaggio è molto semplice: il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso il cui l’elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Attenzione però: al ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.











