Balotelli torna in Italia?/ Calciomercato, Chiaradia: “Idea Torino, ma…” (esclusiva)

BALOTELLI TORNA IN ITALIA? CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI PIETRO CHIARADIA

Mario Balotelli dopo la sua esperienza all’Adana Demirspor in Turchia potrebbe cambiare squadra e magari tornare in Italia. Qualcuno lo vuole al Brescia, squadra della sua città, nonostante il precedente approdo alle Rondinelle sia naufragato miseramente non più di un paio di anni fa, o forse l’attaccante ormai ex della Nazionale potrebbe andare al Sion dal momento che la squadra svizzera lo sta cercando e sarebbe uno sviluppo in linea con le ultime esperienze ai margini del grande calcio.

Difficilmente invece Mario Balotelli potrebbe tornare in un grande club, perché questa strada sembra essere ormai definitivamente sbarrata dopo tanti anni così tormentati nella sua carriera, a partire da quando era ancora all’Inter passando poi per Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza solo per citare le tappe principali. Per sapere tutto sul futuro di Super Mario abbiamo sentito Pietro Chiaradia in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net, lanciando anche una possibile suggestione legata a una ipotesi Torino, che vedremo se potrà trovare riscontro entro la fine della finestra del calciomercato estivo.

Dove pensa che possa andare Balotelli? Magari in una squadra di media fascia come il Torino, che ha perso Belotti.

Anche una big per SuperMario? No, le grandi squadre non si fidano più di Balotelli anche per il comportamento che ha sempre avuto, per il fatto che non si è mai comportato da atleta.

Potrebbe finire invece in Svizzera al Sion? Magari sì, il Sion potrebbe puntare su Balotelli.

C’è anche il Brescia come possibile prossima sua squadra? No, non vedo bene Balotelli al Brescia. Ha creato troppi problemi quando ci è andato.

Lo ritiene ancora un grande attaccante? Lo ritengo ormai un giocatore nella fase calante della sua carriera. (Franco Vittadini)

