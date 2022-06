Calciomercato Monza news/ Ranocchia verso la firma. Balotelli, ritorno difficile

Calciomercato Monza news: Balotelli, ritorno difficile

Dopo la promozione in Serie A il Monza deve rinforzare la rosa. Mario Balotelli si è proposto per tornare nel suo ex club e ha festeggiato con la squadra il successo ottenuto nel corso del party ufficiale. Come rivela però Tuttosport, le chance di vedere nuovamente super Mario con la maglia del club brianzolo sono molto basse. Giovanni Stroppa, tecnico dei lombardi, preferirebbe infatti Adam Ounas.

La stessa idea di calciomercato è condivisa dal ds del Monza Filippo Antonelli, che sarebbe pronto a puntare tutto sul talento azzurro. Il giocatore, 25 anni, di proprietà del Napoli, non ha avuto tantissimo spazio in stagione dopo il rientro da vari prestiti e per questo la pista Monza potrebbe rivelarsi realistica.

Calciomercato Monza news: Ranocchia vicino

Per quanto riguarda invece la difesa, il calciomercato del Monza si muove su un profilo d’esperienza. Il club ha deciso di puntare su Andrea Ranocchia. Il difensore, da dieci anni all’Inter seppur con prestiti vari nel mezzo della sua esperienza in nerazzurro, è in scadenza. Il club non rinnoverà il suo contratto, così il 30 giugno sarà libero di firmare con altre società. Il difensore si prepara ad una nuova avventura che potrebbe essere proprio al Monza, come rivela Sky Sport.

Il club brianzolo cerca infatti un rinforzo di esperienza per la prima stagione in Serie A. Quello di Ranocchia sarebbe dunque il profilo ideale per andare ad arricchire la rosa. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento: mancherebbero solamente i dettagli.

