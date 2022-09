Balotelli ubriaco per strada e agli allenamenti non si presenta/ Bufera anche al Sion

Mario Balotelli è stato beccato ubriaco in strada, fuori da un bar di Losanna, e, complice il fatto che agli allenamenti con la sua nuova squadra, il Sion, non si presenta, è nuovamente piombato in una vera e propria bufera mediatica, a distanza di soltanto poche settimane dall’ultima. La sua recente parentesi con i turchi dell’Adana Demirspor, infatti, si è conclusa con una burrascosa lite con l’allenatore Vincenzo Montella. Adesso l’attaccante è ripartito dalla Svizzera, ma anche qui sta facendo discutere.

In campo finora non si è ancora visto, ma sui social network è già tornato a fare parlare di sé. Il video in cui Mario Balotelli, sorretto da altre due persone, esce da un locale, infatti, in poche ore è diventato virale, scatenando non poche polemiche. La sua avventura al Sion non sembrerebbe essere dunque iniziata col piede giusto, ma pare che ci siano le condizioni per invertire la rotta. Il club svizzero infatti gli ha dato fiducia e non intende tirarsi indietro.

Balotelli ubriaco per strada e agli allenamenti non si presenta: parla il presidente Constantin

A provare a mettere un punto alle polemiche, dopo che Mario Balotelli è stato sorpreso ubriaco per strada a Losanna, è stato Christian Constantin, presidente del Sion, il quale ha anche rivelato che l’attaccante non si presenta agli allenamenti per problemi fisici. “Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all’epoca bevendo un drink o due”, così ha difeso il suo calciatore come ricostruito da Leggo.

In merito alla questione si era espresso anche l’allenatore Paolo Tramezzani. “Martedì è andato dal medico che gli ha diagnosticato la bronchite. Deve finire il ciclo prima di tornare”, aveva detto. È per questo motivo che Mario Balotelli non si vedrà in campo prima della sosta per le Nazionali. Di quel che farà fuori, invece, non c’è certezza.













