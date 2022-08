Mario Balotelli, addio all’Adana dopo lite con Montella/ Pronto un triennale col Sion

L’attaccante italiano Mario Balotelli è ormai prossimo a lasciare l’Adana Demirspor e il campionato di calcio della Turchia. Dopo l’acceso diverbio in campo con il tecnico Vincenzo Montella, il 32enne ex Milan e Inter ha deciso di svestire la casacca turca per trasferirsi in Svizzera, presso il club del Sion. La squadra elvetica allenata da Paolo Tramezzani ha già raggiunto un accordo con il calciatore per un contratto triennale fino al 30 giugno del 2025, da ben 3 milioni di euro netti a stagione, battendo così la concorrenza dei greci dell’Aek di Atene, altra società che aveva messo il proprio sguardo su Super Mario.

Se tutto andrà come previsto oggi Balotelli sarà già in Svizzera per sostenere le visite mediche di rito e quindi firmare il contratto. Inizia così una nuova avventura calcistica per l’ex centravanti della Nazionale, che negli ultimi anni ha girovagato in mezza Europa, Monza compreso, senza però trovare ancora la giusta collocazione. Un nuovo trasferimento che, come spiegato sopra, è conseguenza dello scontro avvenuto con Montella al termine della vittoria per una rete a zero contro l’Ümraniyespor.

BALOTELLI LASCIA L’ADANA E VA IN SVIZZERA AL SION

Nel video, divenuto virale, si vede l’Aeroplanino avvicinarsi furioso verso Mario Balotelli con il dito puntato verso il suo giocatore; questi ha reagito a parole e con alcuni gesti che hanno costretto gli assistenti dell’allenatore ad intervenire per dividere i due, evitando il peggio.

Subito dopo lo scontro Montella aveva spiegato: “Posso solo dire che da lui ci aspettiamo di più. Poi, sono cose che possono accadere a fine match. Magari l’adrenalina fa dire altre cose, ma per me è finita qui”. Balotelli ha però preferito fare le valigie, evidentemente conscio della situazione difficile che si era venuta a creare. Dal 2016 ad oggi, il giocatore ha vestito le casacce di Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana e ora Sion: la speranza è che possa aver trovato la sua definitiva collocazione dopo anni un po’ complicati.

