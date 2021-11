Baltimora X Factor 2021/ Da Adele a Lucio Battisti, Hell Raton lo mette alla prova

Baltimora porta Lucio Battisti al quarto live di X Factor 2021

Prova non semplice quella di Baltimora che nella quarta serata dei live di X Factor 2021 dovrà portare un artista complesso come Lucio Battisti. Il ragazzo si esibirà con un brano meno conosciuto, ma davvero bellissimo, del cantante laziale cioè Un uomo che ti ama. La sua vocalità, abile a prendere il largo di fronte a note che si alternano tra alte e basse, dovrà confrontarsi ora con un artista che della melodia ha fatto il suo marchio di fabbrica. Lucio Battisti è infatti uno con una melodia ben precisa e sebbene la sua voce sembra più facile da imitare rispetto a quanto portato dal ragazzo finora rappresenta una serie di insidie in cui è facile scivolare. Il suo percorso non è stato reso facile dal team leader: per la terza puntata Hell Raton ha infatti scelto per il suo pupillo un brano non certo di facile interpretazione, ‘Turning Tables’ di Adele, una di quelle canzoni che se sbagliata, se interpretata male, può risolversi come colpo alla tempia, portando a un effetto ‘boomerang’. Forse era da considerarsi una canzone da tentare per il corso dello show, quando l’artista sarebbe stato ormai consolidato, ma il giudice di X Factor Raton l’ha imposto al suo pupillo nella terza puntata e tutto è andato secondo i piani.

X FACTOR 2021 LIVE 4A PUNTATA/ Eliminati e diretta: ospiti Young Miles, J. Lord...

Il successo è stato determinato da come l’artista si è approcciato a questo masterpiece della cantante inglese, stravolgendolo, ribaltandolo, rivedendolo in chiave ancora più moderna, interpretando e cogliendo un aspetto dancy che nessuno osava o si aspettava. Osare, crederci, dare il massimo, una triade di emozioni e atteggiamenti che sono stabili in Baltimora e la sua performance gli ha portato un bellissimo sette, uno dei voti più alti della terza serata del talent show più seguito della Tv digitale. Con quel sette arriva anche la sicurezza, non solo nel proseguo del cammino di Baltimora, ma la sicurezza nei propri mezzi, l’artista crede in sé, Hell Raton, suo mentore e team leader pure e ci investe.

Le Endrigo, X Factor 2021/ A rischio eliminazione dopo la versione di Malamente di Rosalia?

Baltimora mette tutti d’accordo nell’ultima puntata di X Factor live 2021

Continua con il vento in poppa l’avventura di Edoardo Spinsante, alias Baltimora, in X Factor 2021, caricandosi come una molla (tutti stanno dando il top in attesa della super puntata del 25 novembre durante la quale sarà ospite internazionale Ed Sheeran). Baltimora ha solo vent’anni ma lo spirito è quello di chi sa già ciò che vuole e il giovane marchigiano non si nasconde, anzi, l’atteggiamento è quello che piace al poker di giudici che cercano personaggi con il fattore ‘X’ ben evidente e marchiato nel DNA.

Young Miles, J Lord e Shari a X Factor 2021/ "Testamento (La resa dei conti)": insieme per Gomorra

Dalla terza puntata Hell Raton ha mostrato a tutti la strada che, dopo i “classiconi” Tenco e Carmen Consoli proposti in precedenza, da oggi, con Adele, Baltimora guarda il mondo intero, la scena internazionale della musica che vale e conta e non si può più nascondere. Mika ha adorato la sua interpretazione, Manuel Agnelli, pensando ai suoi favoriti, i Bengala Fire, si trova ora un concreto pretendente alla vittoria finale, Baltimora è giovane ma l’età non conta, conta solo il fattore ‘X’ che ha tirato fuori con brillantezza interpretando un successo che altri avrebbero temuto solamente pensare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA